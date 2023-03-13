En çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu!
Teknoloji Haberleri
Sony, geçtiğimiz ay en çok indirilen PlayStation oyunlarını açıkladı. Listede popüler PS4, PS5 ve PS VR oyunlarına yer verildi.
Sony, en çok indirilen PlayStation oyunları listesini güncelledi. Şubat ayını kapsayan listeye yeni çıkış yapan Hogwarts Legacy damga vuruyor. PS4 ve PS5 oyunlarının ayrı sınıflandırıldığı listede Hogwarts Legacy'nin yanı sıra Grand Theft Auto V ve NBA 2K23 gibi oyunlar göze çarpıyor. Ek olarak oynaması ücretsiz oyunlar ve PSVR oyunları da listede yer alıyor.
En çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu!
Şubat ayında en çok indirilen PlayStation oyunlarının zirvesinde Hogwarts Legacy karşımıza çıkıyor. 10 Şubat tarihinde piyasaya sürülen yapım, çıkışının ardından büyük bir başarıya imza atarak listelerin çoğunda zirvede. Henüz PS4 için çıkış yapmamış olan oyun, önümüzdeki aylarda PS4'de de çıkışını gerçekleştirerek o listeyi de domine edebilir.
Nihayet: PlayStation 5'e Discord desteği geldi! En çok indirilen PS4 oyunları En çok indirilen PS VR2 oyunları En çok indirilen oynaması ücretsiz oyunlar (PS5 + PS4) Ek olarak buraya tıklayarak PS Blog üzerinden yapılan paylaşıma ulaşabilirsiniz. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
ABD/Kanada Avrupa1- Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy2- NBA 2K23 Grand Theft Auto V3- Grand Theft Auto V Football Manager 20234- Madden NFL 23 FIFA 235- Call of Duty: Modern Warfare II Call of Duty: Modern Warfare II6- The Last of US Part I NBA 2K237- FIFA 23 The Last of US Part I8- Dead Space GRAN TURISMO 79- Atomic Heart Atomic Heart10- Wild Hearts It Takes Two11- GRAN TURISMO 7 Need For Speed Unbound12- Gotham Knights Resident Evil Village13- Need For Speed Unbound F1 2214- Marvel's Spider-Man: Miles Morales Dead Space15- NHL 23 Assassin's Creed Valhalla16- WWE 2K22 Wild Hearts17- Like a Dragon: Ishin! Among Us18- God of War Ragnarök Madden NFL 2319- Resident Evil Village WWE 2K2220- It Takes Two Cyberpunk 2077
ABD/Kanada
Avrupa1-The Last of US Part II The Last of US Part II2-Minecraft Minecraft3-NBA 2K23 The Forest4-Red Dead Redemption 2 FIFA 235-Madden NFL 23 Red Dead Redemption 26-Call of Duty: Modern Warfare II Grand Theft Auto V7-Grand Theft Auto V The Last of US Remastered8-The Forest NBA 2K239-The Last of US Remastered Mafia II Remaster10-FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare II11-Gang Beasts A Way Out12-Mafia II Remaster Gang Beasts13-Need for Speed Heat Monopoly Plus14-Batman: Arkham Knight Need for Speed Heat15-WWE 2K22 WWE 2K2216-ARK: Survival Evolved Need for Speed Hot Pursuit Remastered17-Sekiro: Shadows Die Twice F1 2218-A Way Out ARK: Survival Evolved19-EA Sports UFC 4 Among Us20-theHunter: Call of the Wild EA Sports UFC 4 ABD/Kanada Avrupa1- Kayak VR: Mirage Kayak VR: Mirage2- Pavlov Pavlov3- Horizon Call of the Mountain Horizon Call of the Mountain4- Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge5- PISTOL WHIP Moss: Book II6- Moss: Book II PISTOL WHIP7- Swordsman VR Job Simulator8- Drums Rock Swordsman VR9- NFL PRO ERA Drums Rock10- The Light Brigade After the Fall
ABD/Kanada
Avrupa1-Call of Duty: Warzone 2.0 Call of Duty: Warzone 2.02-Fortnite Fortnite3-Apex Legends Rocket League4-Destiny 2 Fall Guys5-Rocket League Destiny 26-Overwatch 2 The Sims 47-Fall Guys Apex Legends8-The Sims 4 eFootball 20239-eFootball 2023 Overwatch 210-MultiVersus Genshin Impact
Call of Duty Warzone 2 PlayStation 4 Sony Teknoloji Haberler
Nihayet: PlayStation 5'e Discord desteği geldi!
En çok indirilen PS4 oyunları
En çok indirilen PS VR2 oyunları
En çok indirilen oynaması ücretsiz oyunlar (PS5 + PS4)
Ek olarak buraya tıklayarak PS Blog üzerinden yapılan paylaşıma ulaşabilirsiniz. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?