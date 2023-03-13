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En çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu!

Teknoloji Haberleri

En çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu!

Sony, geçtiğimiz ay en çok indirilen PlayStation oyunlarını açıkladı. Listede popüler PS4, PS5 ve PS VR oyunlarına yer verildi.

Sony, en çok indirilen PlayStation oyunları listesini güncelledi. Şubat ayını kapsayan listeye yeni çıkış yapan Hogwarts Legacy damga vuruyor. PS4 ve PS5 oyunlarının ayrı sınıflandırıldığı listede Hogwarts Legacy'nin yanı sıra Grand Theft Auto V ve NBA 2K23 gibi oyunlar göze çarpıyor. Ek olarak oynaması ücretsiz oyunlar ve PSVR oyunları da listede yer alıyor.

En çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu!

Şubat ayında en çok indirilen PlayStation oyunlarının zirvesinde Hogwarts Legacy karşımıza çıkıyor. 10 Şubat tarihinde piyasaya sürülen yapım, çıkışının ardından büyük bir başarıya imza atarak listelerin çoğunda zirvede. Henüz PS4 için çıkış yapmamış olan oyun, önümüzdeki aylarda PS4'de de çıkışını gerçekleştirerek o listeyi de domine edebilir.

ABD/KanadaAvrupa1-Hogwarts LegacyHogwarts Legacy2-NBA 2K23Grand Theft Auto V3-Grand Theft Auto VFootball Manager 20234-Madden NFL 23FIFA 235-Call of Duty: Modern Warfare IICall of Duty: Modern Warfare II6-The Last of US Part INBA 2K237-FIFA 23The Last of US Part I8-Dead SpaceGRAN TURISMO 79-Atomic HeartAtomic Heart10-Wild HeartsIt Takes Two11-GRAN TURISMO 7Need For Speed Unbound12-Gotham KnightsResident Evil Village13-Need For Speed UnboundF1 2214-Marvel's Spider-Man: Miles MoralesDead Space15-NHL 23Assassin's Creed Valhalla16-WWE 2K22Wild Hearts17-Like a Dragon: Ishin!Among Us18-God of War RagnarökMadden NFL 2319-Resident Evil VillageWWE 2K2220-It Takes TwoCyberpunk 2077

Nihayet: PlayStation 5'e Discord desteği geldi!

En çok indirilen PS4 oyunları

ABD/Kanada
Avrupa1-The Last of US Part IIThe Last of US Part II2-MinecraftMinecraft3-NBA 2K23The Forest4-Red Dead Redemption 2FIFA 235-Madden NFL 23Red Dead Redemption 26-Call of Duty: Modern Warfare IIGrand Theft Auto V7-Grand Theft Auto VThe Last of US Remastered8-The ForestNBA 2K239-The Last of US RemasteredMafia II Remaster10-FIFA 23Call of Duty: Modern Warfare II11-Gang BeastsA Way Out12-Mafia II RemasterGang Beasts13-Need for Speed HeatMonopoly Plus14-Batman: Arkham KnightNeed for Speed Heat15-WWE 2K22WWE  2K2216-ARK: Survival EvolvedNeed for Speed Hot Pursuit Remastered17-Sekiro: Shadows Die TwiceF1 2218-A Way OutARK: Survival Evolved19-EA Sports UFC 4Among Us20-theHunter: Call of the WildEA Sports UFC 4

En çok indirilen PS VR2 oyunları

ABD/KanadaAvrupa1-Kayak VR: MirageKayak VR: Mirage2-PavlovPavlov3-Horizon Call of the MountainHorizon Call of the Mountain4-Star Wars: Tales from the Galaxy's EdgeStar Wars: Tales from the Galaxy's Edge5-PISTOL WHIPMoss: Book II6-Moss: Book IIPISTOL WHIP7-Swordsman VRJob Simulator8-Drums RockSwordsman VR9-NFL PRO ERADrums Rock10-The Light BrigadeAfter the Fall

En çok indirilen oynaması ücretsiz oyunlar (PS5 + PS4)

ABD/Kanada
Avrupa1-Call of Duty: Warzone 2.0Call of Duty: Warzone 2.02-FortniteFortnite3-Apex LegendsRocket League4-Destiny 2Fall Guys5-Rocket LeagueDestiny 26-Overwatch 2The Sims 47-Fall GuysApex Legends8-The Sims 4eFootball 20239-eFootball 2023Overwatch 210-MultiVersusGenshin Impact

Ek olarak buraya tıklayarak PS Blog üzerinden yapılan paylaşıma ulaşabilirsiniz. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Call of Duty Warzone 2 PlayStation 4 Sony Teknoloji Haberler

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