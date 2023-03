En çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu!

Avrupa1-The Last of US Part II

The Last of US Part II2-Minecraft

Minecraft3-NBA 2K23

The Forest4-Red Dead Redemption 2

FIFA 235-Madden NFL 23

Red Dead Redemption 26-Call of Duty: Modern Warfare II

Grand Theft Auto V7-Grand Theft Auto V

The Last of US Remastered8-The Forest

NBA 2K239-The Last of US Remastered

Mafia II Remaster10-FIFA 23

Call of Duty: Modern Warfare II11-Gang Beasts

A Way Out12-Mafia II Remaster

Gang Beasts13-Need for Speed Heat

Monopoly Plus14-Batman: Arkham Knight

Need for Speed Heat15-WWE 2K22

WWE 2K2216-ARK: Survival Evolved

Need for Speed Hot Pursuit Remastered17-Sekiro: Shadows Die Twice

F1 2218-A Way Out

ARK: Survival Evolved19-EA Sports UFC 4

Among Us20-theHunter: Call of the Wild

EA Sports UFC 4