Sony, geçtiğimiz ay en çok indirilen PlayStation oyunlarını açıkladı. Listede popüler PS4, PS5 ve PS VR oyunlarına yer verildi.

Sony, en çok indirilen PlayStation oyunları listesini güncelledi. Şubat ayını kapsayan listeye yeni çıkış yapan Hogwarts Legacy damga vuruyor. PS4 ve PS5 oyunlarının ayrı sınıflandırıldığı listede Hogwarts Legacy'nin yanı sıra Grand Theft Auto V ve NBA 2K23 gibi oyunlar göze çarpıyor. Ek olarak oynaması ücretsiz oyunlar ve PSVR oyunları da listede yer alıyor.

En çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu!

Şubat ayında en çok indirilen PlayStation oyunlarının zirvesinde Hogwarts Legacy karşımıza çıkıyor. 10 Şubat tarihinde piyasaya sürülen yapım, çıkışının ardından büyük bir başarıya imza atarak listelerin çoğunda zirvede. Henüz PS4 için çıkış yapmamış olan oyun, önümüzdeki aylarda PS4'de de çıkışını gerçekleştirerek o listeyi de domine edebilir.