Elon Musk platformu öldürmekte kararlı! Twitter'dan geri adım

Satın alma sürecinden sonra kaosa sürüklenen Twitter, link yasağı ile gündeme geldi. Diğer sosyal medya platformlarına ait linkleri paylaşmayı yasaklayan şirket, gün içerisinde geri adım atarak link yasağı kuralını kaldırdı.

Twitter, link yasağı için geri adım attı

Şirket tarafından yayınlanan blog yazısında, "Kullanıcılarımızın birçoğunun diğer sosyal medya platformlarında aktif olabileceğini biliyoruz, ancak bundan sonra Twitter, belirli sosyal medya platformlarının Twitter'da ücretsiz tanıtımına artık izin vermeyecek." ifadeleri yer alıyordu. Twitter yönetimi, kullanıcıların tepki göstermesi üzerine blog yazısını kaldırdı.

Mavi tik için Blue aboneliğini şartı koyan Twitter, kullanıcılara ücretli abonelik almaya zorluyor. Geçtiğimiz aylarda Elon Musk'ın başına geçtiği Twitter, yapılan hatalar nedeniyle hızla kullanıcı kaybetmeye devam ediyor.

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Twitter yönetimi, sosyal medya platformlarıyla birlikte link kısaltma servislerinin de paylaşımını yasakladı. Analistler, Twitter'ın rakipleri için geri adım atsa da link kısaltma servislerini engellemeye devam edeceğini tahmin ediyor.

Konu hakkında açıklama yapan Musk, "Politika, yalnızca söz konusu hesabın birincil amacı rakiplerin tanıtımını yapmaksa ve esasen spam yasağı kuralı kapsamına giriyorsa, hesapları askıya alacak şekilde ayarlanacaktır." ifadelerine yer verdi. Musk Ayrıca, rakip platformların reklamını yaptığı gerekçesiyle hesabı askıya alınan kullanıcıların affedileceğini söyledi.

Twitter alternatifi olarak faturalandırılan bir platform olan Mastodon'un Twitter hesabı da perşembe günü askıya alındı. Twitter, kullanıcılara Mastodon linki paylaşımı engeli getirdi. Buna rağmen Mastodon, kısa sürede Twitter'da trend oldu. Twitter moderasyon ekibinin diğer rakip sosyal medya platformlarının link paylaşımını da engellediği ortaya çıktı.

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