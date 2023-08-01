DxOMark'a Göre En İyi Pile Sahip Akıllı Telefonlar

2023 yılında akıllı telefon sektöründe birçok seçenek bulunuyor. Batarya performansına önem verenler için DxOMark verilerine göre en iyi pile sahip akıllı telefonlar listesi.

2023 yılı itibariyle akıllı telefon sektöründe seçenekler bir hayli fazla. Bu da yeni bir ürün satın almak isteyen kullanıcıların kafasını bir hayli karıştırıyor. Peki batarya performansına önem verenler hangi modelleri tercih etmeli? İşte DxOMark verilerine göre en iyi pile sahip akıllı telefonlar!

En iyi pile sahip akıllı telefonlar

DxOMark'a göre en iyi pil performansı gösteren telefon, 152 puanla geçtiğimiz aylarda vitrine çıkan Honor Magic 5 Lite 5G oldu. 5.100 mAh pilden beslenen modeli, 147 puanla yine aynı dönemde tanıtılan Honor X7a takip etti.

En iyi pile sahip telefonlar listesinin üçüncüsü OPPO Reno 6 5G oldu. 146 puanlı cihazın pil kapasitesi ise 4.500 mAh. Dördüncü sırada ise realme GT Neo 2 5G karşımıza çıkıyor. 144 puanlı modelin pil kapasitesi ise 5.000 mAh.

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Geçen yıl tanıtılan iPhone 14 serisi DxOMark'ın pil testlerinden beklenen puanları alamadı. Zira iPhone 14 (112 puan), selefi iPhone 13'ten (115 puan)daha düşük puan aldı. Aynı durum Pro modelleri için de geçerli.

DxOMark'a göre en iyi pile sahip akıllı telefonlar listesi şöyle; (Ortalama)

Honor Magic 5 Lite 5G – 152 puan

Honor X7a – 147 puan

OPPO Reno 6 5G – 146 puan

realme GT Neo 2 5G – 144 puan

Honor X9a – 143 puan

Galaxy S23 Ultra (Snapdragon) – 142 puan

OPPO Reno 8 5G – 141 puan

Asus ROG Phone 6 – 140 puan

Oppo Reno 8 Lite 5G – 139 puan

Nubia Red Magic 8 Pro – 138 puan

OPPO A77 5G – 138 puan

Sony Xperia 10 IV – 138 puan

iPhone 13 Pro Max – 136 puan

OnePlus Nord CE 5G – 136 puan

Samsung Galaxy M51 – 136 puan

Vivo X80 Lite 5G – 136 puan

Vivo Y72 5G – 136 puan

Redmi Note 12 Pro 5G – 136 puan

Xiaomi 11T – 136 puan

Honor Magic4 Lite 5G – 135 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kamera tarafındaki en başarılı akıllı telefon hangisi?