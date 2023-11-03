Dünyanın İlk Ticari Uzay Uçağı Dream Chaser, NASA Laboratuvarında Testlerini Tamamlayacak

Sierra Space tarafından inşa edilen Dream Chaser, Ohio'daki bir NASA tesisine taşınacak ve Dünya sıcak atmosferine girdikten sonra hayatta kalabileceğinden emin olmak için önemli testlere tabi tutulacak.

Sierra Space tarafından inşa edilen Dream Chaser, Ohio'daki bir NASA tesisine taşınacak. Bu uçağın bir önemi var. Dream Chaser dünyanın ilk ticari uzay uçağı olma ünvanını elinde tutuyor. NASA laboratuvarında uzay uçağı için önemli testler yapılacak. NASA, uçağın Dünya sıcak atmosferine girdikten sonra hayatta kalabileceğinden emin olmak istiyor. İşte detaylar…

Dünyanın ilk ticari uzay uçağı Dream Chaser, NASA laboratuvarında testlerini tamamlayacak!

Aslında bu testlerin başlatılması, Dream Chaser'ın uçuşlara hazırlık yaptığının bir göstergesi. Ayrıca bu testler sayesinde uzay aracı, potansiyel olarak ticari uzay yolculuğu için ilk adımı attı. Bu durum, uzay dünyası için çok önemli gelişme olarak tarihe geçti.

Sierra Space, NASA ile bir sözleşme yaptı. Sözleşmenin bir parçası olarak şirket, uzay uçağının 2024 yılında Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) uçtuğunu görmeyi hedefliyor. Dünyanın ilk ticari uzay uçağı şu anda şirketin Louisville, Colorado'daki tesisinde bulunuyor. Yakında Sandusky, Ohio'daki Neil Armstrong Test Tesisi'ne doğru yaklaşık 96 kilometre yolculuk yapacak.

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Sierra Space'in güvenlik şefi Angie Wise, "Neredeyse her şeyi bitirdik. Tüm kapanış panellerini bitiriyoruz. Aslında onu nakliyeye hazır hale getiriyoruz. İniş takımlarını kontrol ettik. Her şeyi tekrar yerine koyacağız, istifleyeceğiz ve sonra onu taşıyıp buradan çıkaracağız." dedi.

Dünyanın ilk ticari uzay uçağı NASA'nın Neil Armstrong Test Tesisi'nde bir ila üç ay süreyle kalacak. Bu süre zarfında mühendisler, uzay uçağının roket fırlatılmasının titreşimlerine ve akustiğine ve ayrıca uçuş sırasında karşılaşacağı aşırı sıcaklıklara dayanma yeteneğini test edecek.

Uzay uçağı dev bir termal vakum odasının içine yerleştirilecek. Haziran ayında Sierra Space, Dream Chaser uzay uçağını testlere tabi tutmaya devam edecek. Ardından şirket uzay uçağını tesiste ilk kez çalıştıracak.

Dream Chaser, alçak Dünya yörüngesinde görev yapacak. Ayrıca kargo ve yolcuları ISS gibi duraklara sorunsuz bir yolculuğun ardından yerlerine ulaştıracak. Tüm testler tamamlandığında uzay uçağı Dünya'dan bir roketin üzerinde fırlatılacak.

Sierra Space'in mühendisleri, Dream Chaser'ı, uzay uçağı uçuşa geçtiğinde tamamen açılabilen ve güneş enerjisi panelleri aracılığıyla güç üreten katlanabilir kanatlarla tasarladı. Ayrıca mühendisler, uzay uçağını yüksek sıcaklıklarından korumak için ısı kalkanı olarak görev yapacak plakalarla donattı.