DRAM ve ekran kartı belleklerine yüzde 8 zam

Çin'deki üretimlerin aksaması ve DRAM pazarındaki arzın daralması nedeniyle, bellek fiyatlarının önümüzdeki aylarda artması bekleniyor. Bir araştırma şirketinin raporu, RAM ve ekran kartı için kullanılan parçaların yüzde 8 zamlanacağını gösterdi.

Bilgisayar dünyasını yakından ilgilendiren bir rapor yayınlandı. Çin'deki üretimlerin aksaması ve DRAM pazarındaki arzın daralması nedeniyle, bellek fiyatlarının önümüzdeki aylarda artması bekleniyor. Bir araştırma şirketinin raporu, RAM ve ekran kartı için kullanılan parçaların yüzde 8 zamlanacağını gösterdi.

RAM ve ekran kartı belleklerine yüzde 8 zam

Araştırma firması Trendforce'un yeni raporu, DRAM ve GDDR belleklerine zam geleceğini ortaya koydu. RAM ve ekran kartının belleklerini oluşturan bu parçalar için yüzde 3 ila 8 arasında fiyar artışı bekleniyor. Bu artışın, cihazlara yansıtılacağı da düşünülüyor.

Fiyat artışları, Samsung'un stoklarını düşürmek için DRAM üretimini önemli ölçüde azaltma kararından kaynaklanıyor. Ayrıca piyasadaki talebin düşmesi nedeniyle, bellek üreticileri, kayıpları önlemek için fiyat artışı yaşatmayı planlıyor.

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DRAM bellekler için zamların DDR4 ve DDR5 teknolojisini etkileyeceği belirtildi. Ayrıca GDDR6 ve GDDR6X gibi grafik bellekleri de zamlanacak. Bu artışların ilk olarak Nvidia'nın sunucu ve tüketici odaklı ekran kartlarına yansıması bekleniyor.

Ekran kartı fiyatlarındaki son artış, DRAM zammıyla birlikte daha da etkileyici olacak. Üst düzey ekran kartlarındaki 16 GB GDDR6 gibi seçeneklerin stok sorunu yaşayabileceği de iddialar arasında yer alıyor.

DRAM fiyat artışlarının yıl sonuna kadar uygulanması bekleniyor. Ancak ekran kartı ve RAM piyasasını etkileyecek bu karar, hem masaüstü hem de dizüstü kullanıcıları sarsacak gibi görünüyor.

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