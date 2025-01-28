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Dr. Ekrem Teymur: "Avrupa, teknoloji yarışında geriye düştü"

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ABD ve Çin arasındaki teknoloji rekabeti hız kesmeden devam ederken, Avrupa bu yarışta geri kaldı. Haberler.com'un kurucusu Dr. Ekrem Teymur, Avrupa'nın teknoloji devleri çıkaramamasının temel nedenlerini kültürel, yapısal ve ekonomik engeller olarak sıraladı.

ABD ve Çin arasındaki teknoloji rekabeti hız kesmeden devam ederken, Avrupa bu yarışta geri kaldı. Haberler.com'un kurucusu Dr. Ekrem Teymur, Avrupa'nın teknoloji devleri çıkaramamasının temel nedenlerini kültürel, yapısal ve ekonomik engeller olarak sıraladı.

Teymur'a göre Avrupa'da girişimcilik teşvik edilmedi, ağır bürokrasi ve yetenek göçü kıtanın rekabet gücünü zayıflattı. Ayrıca, Avrupa'nın çevre odaklı politikaları teknoloji yatırımlarını kısıtladı. Kıtanın ABD ve Çin ile rekabet edebilmesi için büyük ölçekli yatırımlara ve yapısal reformlara ihtiyacı olduğunu belirten Teymur, mevcut şartlar altında böyle bir adımın atılmasının zor olduğunu vurguladı.

Avrupa, Teknoloji Arenasında Geri Kaldı

Dünya genelindeki en büyük teknoloji şirketleri listesi incelendiğinde, Avrupa menşeli şirketlerin neredeyse yok denecek kadar az olduğu görüldü. ABD ve Çin merkezli şirketler sektörü domine ederken, Avrupa geri planda kaldı.

Avrupa'nın teknoloji yarışında neden geriye düştüğünü değerlendiren Dr. Ekrem Teymur, kıtanın bu alandaki zayıflığının birçok farklı faktöre dayandığını söyledi. Özellikle Avrupa'da genç nüfus azaldı, nüfus yapısı yaşlandı ve bu durum teknoloji sektörünü olumsuz etkiledi.

Girişimcilik kültürü kıtada yeterince gelişmedi. "ABD'de başarısızlık, girişimcilik yolculuğunun bir parçası olarak görülürken, Avrupa'da gençler daha garantici yetiştirildi ve risk almaktan kaçındı. Bu da girişimciliğin gelişmesini engelledi," dedi.

Dr. Ekrem Teymur: 'Avrupa, Teknoloji Yarışında Geriye Düştü'

Avrupa'dan ABD'ye Büyük Yetenek Göçü Var

Avrupa'daki girişimciliğin önündeki en büyük engellerden biri de bürokrasi oldu. ABD'de şirket kurmak ve yatırım almak çok daha hızlı ve kolay gerçekleşirken, Avrupa'da süreçler karmaşık ve zaman alıcı oldu. Teymur, Almanya'da şirket kurma sürecinin aylar sürdüğünü ve bu durumun yatırımcıları caydırdığını ifade etti.

Bunun yanı sıra, yetenek göçü de Avrupa'nın teknoloji alanındaki ilerleyişini sekteye uğrattı. Avrupa'daki yetenekler daha iyi imkanlar sunan ABD ve Çin'e yöneldi. Teymur, bu durumun kıtadaki inovasyon kapasitesini ciddi anlamda zayıflattığını belirtti. "Bu göç, Avrupa için büyük bir kayıp, ABD ve Çin için ise önemli bir kazanç oldu," dedi.

Çevre Politikaları ve Ekonomik Engeller Rekabeti Zayıflattı

Dr. Ekrem Teymur, Avrupa'nın teknoloji yerine çevre odaklı politikaları önceliklendirdiğini ve bunun teknoloji yatırımlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Avrupa'nın teknoloji alanında rekabetçi olabilmesi için 800 milyar euroyu aşkın yatırım gerektiğini belirten Teymur, ancak Avrupa Birliği'nin bu büyüklükte bir yatırımı yapacak ekonomik güce veya siyasi iradeye sahip olmadığını vurguladı.

Dr. Ekrem Teymur: 'Avrupa, Teknoloji Yarışında Geriye Düştü'

ABD Üstünlüğünü Koruyor, Çin Arayı Kapatıyor

ABD, güçlü girişimcilik ekosistemi, karlılık odaklı iş modelleri ve düşük bürokratik engeller sayesinde teknoloji alanında büyümeye devam etti. Çin ise ABD'ye rakip olarak öne çıktı.

Avrupa ise bu yarışta giderek daha fazla geriye düştü. Teymur, kıtanın yapısal reformlar gerçekleştirmediği sürece bu durumun değişmeyeceğini söyledi.

Sonuç olarak, Dr. Ekrem Teymur'un analizleri, Avrupa'nın teknoloji arenasında daha güçlü bir yer edinmesi için köklü değişimlere ve ciddi yatırımlara ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Ancak mevcut ekonomik ve yapısal koşullar göz önüne alındığında, Avrupa'nın kısa vadede ABD ve Çin ile rekabet etmesi zor görünüyor.

Dr. Ekrem Teymur:
Haberler.com / Hilal Ünek - Teknoloji
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

He....

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