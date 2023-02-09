Deprem bölgesindeki yıkım Bayraktar Akıncı ve TB2 ile görüntülendi (Video)

Son olarak Baykar, Bayraktar AKINCI ve TB2'nin depremde ne kadar görev aldığını ve neler yaptığını açıkladı.

Kahramanmaraş depreminin üzerinden günler geçmesine rağmen etkileri hala sürüyor. An itibariyle ekipler, depremzedelere yardım etmek ve enkaz altındakileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Teknolojinin de sık sık çözüm ve gözlem için kullanıldığı bu felakette milli teknolojimiz TİHA ve SİHA'lar da aktif görev aldı. Son olarak Baykar, Bayraktar AKINCI ve TB2'nin depremde ne kadar görev aldığını açıkladı.

Depremin ilk günü sadece Bayraktar AKINCI TİHA'lar havalanabildi!

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli gerçekleşen ve birçok ilimizi etkileyen depremin hemen ardından Şanlıurfa ve Batman'dan kalkan 2 adet Bayraktar AKINCI TİHA, görev uçuşları için havalandı. Bayraktar AKINCI TİHA'lar depremin ilk günü zorlu hava şartlarında tespit, arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetleri için aralıksız görev uçuşları gerçekleştirdi.

?İnsansız hava araçları depremin ilk gününden itibaren farklı görevlerde kullanılıyor. ???? 1?? 9 Bayraktar Akıncı (Hızlı Haritalama Podu) 2?? 22 Bayraktar TB2 (Gece Görüşü) 3?? Görüntüde olmayan TUSAŞ Aksungur (Mobil Baz İstasyonu) pic.twitter.com/AmjqNxuyOl — M. Can AKA (@mcaka_17) February 9, 2023

Depremin ilk günü olan 6 Şubat 2023 Pazartesi günü yoğun hava muhalefeti, fırtına, kar yağışı ve bütün bölgeyi kapatan yoğun bulutluluk nedeniyle uçaklar ve helikopterler havalanamazken, sadece Bayraktar AKINCI TİHA'lar insansız olmasının verdiği avantajla risk alınarak görev uçuşu gerçekleştirdi.

TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, depremzedelere yardım için yola çıktı!

AKINCI'nın kamerasına yansıyan görüntüler felaketin meteorolojik boyutlarını da gözler önüne serdi. Deprem bölgesi üzerindeki sert hava şartları depremin ilk günü için istenilen ölçüde görüntü alınmasına engel olurken, Bayraktar AKINCI TİHA, en küçük bir görüntü fırsatını dahi değerlendirebilmek için zorlu hava şartlarında saatlerce süren uçuşlar yaptı.

Takip eden günlerde ise görev uçuşu yapan Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 sayısı arttı.Depremin ilk gününden itibaren TSK (KKK, DZKK, HVKK), İçişleri Bakanlığı (JGK, EGM) ve Baykar'ın envanterinde bulunan Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2'ler kriz masasına hasar tespiti, arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetleri için kesintisiz olarak anlık görüntü ve veri sağlıyor.

Ayrıca 09.02.2023 itibariyle Baykar Hızlı Haritalama Podu entegre edilmiş 3 adet Bayraktar TB2 İHA, deprem bölgesindeki hasarın tespiti için havadan yüksek çözünürlüklü görüntü almaya başladı. 09.02.2023 Perşembe günü itibariyle 9 Bayraktar AKINCI ile 22 Bayraktar TB2, ara vermeden yoğun olarak görev uçuşlarına devam ediyor.