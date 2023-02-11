Deprem anında ve sonrasında hayat kurtarabilecek web siteleri!

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin sancıları devam ediyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinin büyük bir kısmını etkileyen depremin beşinci gününde de arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Bu süreçte pek çok vatandaş hem maddi hem manevi birçok yardımda bulundu. Ayrıca çoğunlukla sosyal medya ve internet üzerinden gelişmeler yaşandı. Biz de bu süreçte kullanılabilecek deprem sitelerini derledik.

Depremzede ve yakınlarının işine yarayacak web siteleri!

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen depremin sonrasında pek çok ihbar haberi Twitter üzerinden yapıldı. Fakat bunun yerine daha stabil şekilde yardım çağrısı yapılabilen siteler mevcut durumda.

afetharita.com : Sosyal medya üzerinden yapılan enkaz vb. ihbarlarını harita üzerinden gösterir.

beniyiyim.com : Deprem bölgelerindeki insanların güncel durumlarını tanıdıklarına bildirir.

yakinimibul.net: Ailesinden ve tanıdıklarından haber alamayanlar, bu site üzerinden arama yapıp kontrol edebilir.

stream.epctex.com: Sosyal medya aracılığıyla paylaşılan ihbarları tek bir yerden ve il il seçerek bakmaya imkan sağlar.

deprem.basarsoft.com.tr: Deprem bölgesindeki tüm yardım ihtiyaçlarını harita üzerinden konumlu şekilde gösteren ve aynı zamanda depremzedelerin talepte bulunabileceği bir platform.

depremihtiyac.com: Yine deprem bölgesindeki yardımları tek bir site üzerinde toplayan bir platform.

enkazbildirim.org: Deprem bölgesindeki enkazların güncel haritasını gösterir. Ayrıca bildirebilirsiniz.

deprem.io: 500'den fazla gönüllü çalışanı bulunan site sayesinde depremzedelere birçok farklı yardımda bulunabilirsiniz.

Kalacakyer.org: Kalacak yeri olmayan depremzedelerin gönüllü olarak evlerini açan insanları harita üzerinden görmesini sağlar.

https://www.tmmob.org.tr/barinma: Yine depremzedelerin kalacak yer bulabilmesi için kurulan bir sayfa. Ayrıca "kalacak yerim var" butonuna tıklayıp depremzedelere barınma yardımı yapabilirsiniz.

Depremyardim.com: Resmi sivil toplum örgütlerinin yardıma ihtiyacı olanları daha hızlı bulabilmesi için yardım çağrısı yapılabiliyor.

https://www.afetbilgi.com: 700'den fazla gönüllü çalışanıyla sahra hastaneleri, bağış linkleri gibi pek çok yararlı bilginin sunulmasına yarıyor.

kanver.org: Kızılay'ın sürekli güncellenen ihtiyaç listesine ulaşabilirsiniz.

arc@ceviridernegi.org: Ülkemizdeki deprem nedeniyle yurt dışından gelen yardım ekiplerine çevirmenlik yapmak isteyenlerin ulaşımı için açılmış bir mail adresi.

https://birkirabiryuva.org: Deprem dolayısıyla evlerini kaybeden depremzedelere kira yardımı ya da boş durumdaki evini vermek isteyen insanlar için kurulan site.

Depremde zarar gören baz istasyonu sayısı açıklandı!

Deprem anında hayat kurtarabilecek mobil uygulamalar

AFAD Acil: Tek tuşla acil çağrı yapabilmenize yarar.

AKUT- Güvendeyim: Daha önceden belirlediğiniz yakınlarınıza deprem anında tek tuşla güvendeyim mesajı yollayabilirsiniz.

Life360: Deprem anında ailenize konum bilgisi gibi özellikleri paylaşmaya yarıyor.