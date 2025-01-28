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Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek-R1, ABD borsalarına 1 trilyon dolar değer kaybettirdi. ABD mağazalarında ChatGPT'yi geçerek en çok indirilen uygulama olan DeepSeek-R1, geçtğimiz günlerde siber saldırıya uğramıştı.

Çinli teknoloji girişimi DeepSeek'in yapay zeka girişimi DeepSeek-R1, Elon Musk'ın ChatGPT'sini tahtından etti. Kısa sürede ün kazanan ve teknoloji uzmanları tarafından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilen girişim, geliştirdiği düşük maliyetli ve açık kaynaklı yapay zeka modeliyle en çok indirilen uygulama oldu.

ABD BORSALARINI SALLADI

Bu gelişmeyle DeepSeek-R1, ABD borsasını bir günde 1 trilyon dolar değer kaybıyla salladı. Trump'ın "yapay zekaya 500 milyar dolar yatırım" açıklamasından sonra gerçekleşen gelişme, Nvidiahisselerine yüzde 12, Meta ve Alphabet hisselerine ise yüzde 5'in üzerinde değer kaybettirdi.

"ABD'NİN ÇİP KISITLAMALARI ETKİSİZ KALIYOR"

Uygulamayala ilgili Nature dergisi, "DeepSeek-R1 büyük dilmodeli kimya, matematik ve kodlamada OpenAI'nin o1 modeliyle aynı seviyede performans gösteriyor" diye yazarken Nanjing Üniversitesi'nden Li Baiyang, DeepSeek'in ABD'nin yapay zeka teknolojisindeki hakimiyetine meydan okuduğunu ve ABD'nin çip kısıtlamalarının etkisiz olduğunu kanıtladığını belirtti.

"TÜKETİCİLERE FAYDALI OLACAK"

Teknoloji uzmanları, DeepSeek'in başarısının yapay zeka alanında rekabeti arttırarak tüketicilerin kullanım olanaklarını geliştireceğini belirtiyor.

SİBER SALDIRI GERÇEKLEŞMİŞTİ

DeepSeek yapay zeka uygulaması DeepSeek-R1, ABD Mağazalarında ChatGPT'yi geride bırakarak en çok indirilen uygulama olmuş, bu gelişme sonrasında şirkete siber saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonrası firma, piyasaya sürdüğü yapay zeka aracına yeni kullanıcı kayıtlarını bir süreliğine durdurduğunu açıklamıştı.

Çinliler ABD piyasalarını sarstı, değer kaybı 1 trilyon dolar
Haberler.com / Tolga Şahin - Teknoloji
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