Çinli Araştırmacılar Düşük Maliyetli İHA Koordine Karbon Gözlem Ağı Geliştirdi

Çinli araştırmacılar, sera gazı sensörlerine dayalı düşük maliyetli bir İnsansız Hava Aracı (İHA) Koordine Karbon Gözlem Ağı (LUCCN) prototipi geliştirdi. Yeni sistemle enerji santrallerinden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarında nitel ve nicel çalışmalar yapılacak.

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, sera gazı sensörlerine dayalı düşük maliyetli bir İnsansız Hava Aracı (İHA) Koordine Karbon Gözlem Ağı (LUCCN) prototipi geliştirdi. Yeni sistemle enerji santrallerinden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarında nitel ve nicel çalışmalar yapılacak. Haber, Perşembe günü Science and Technology Daily'de çıktı.

Çin Bilimler Akademisi (CAS) Atmosferik Fizik Enstitüsü (IAP) araştırmacılarından Yang Dongxu, küresel karbon bütçesine ilişkin mevcut tablonun, kentsel alanlar ve kilit endüstrilerdeki karbon emisyonlarına ilişkin bilgi eksikliği nedeniyle nispeten belirsiz kaldığını belirtti.

Yang, atmosferik karbondioksit konsantrasyonu değişiklikleri için sürekli olarak yoğun ve yüksek kaliteli tespit yapılması gerektiğini ifade etti.

IAP ve CAS'a bağlı Havacılık ve Uzay Bilgi Araştırma Enstitüsü'nden (AIR) araştırmacılar, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen ile güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Nanning kentlerindeki kentsel alanlar ve kilit endüstrilerde sera gazlarına yönelik yer tabanlı uzaktan algılama ve İHA gözlem deneyleri gerçekleştirdi.

Araştırmacılar, beş yer ve dört İHA tabanlı yerinde ölçüm dahil olmak üzere temel olarak iki kategorideki araçlardan oluşan LUCCN'yi geliştirdi.

Advances in Atmospheric Sciences dergisinde yayımlanan araştırma makalesine göre, gözlem deneyi, LUCCN'nin İHA bileşeninin, özellikle Shenzhen'deki bir gaz santralinde belirgin olan noktasal emisyon kaynaklarının nispeten yüksek irtifaları nedeniyle veri toplamada yer tabanlı muadiline göre önemli avantajlara sahip olduğunu gösterdi.

LUCCN sisteminin, karbon emisyon bilgilerinin mekansal-zamansal kapsamını artırmak için gelecekteki karbon izleme kampanyalarında uygulanması bekleniyor.