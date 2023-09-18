Çin'deki Tianjin Radyo ve Televizyon Kulesi'nde Bin Dron ile Uçan Ejderha Gösterisi

Çin'in Tianjin kentindeki Radyo ve Televizyon Kulesi'nin çevresinde gerçekleştirilen dron gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. Yaklaşık bin dron kullanılarak oluşturulan 'uçan ejderha' kulenin etrafında tur attı. İlginç dron gösterisi şehrin büyük bir bölümünde izlendi.

Çin'deki Tianjin Radyo ve Televizyon Kulesi'nin çevresinde yaklaşık bin dron ile "uçan ejderha" gösterisi yapıldı.

Çin'in Tianjin kentindeki Radyo ve Televizyon Kulesi'nin çevresinde gerçekleştirilen dron gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. Yaklaşık bin dron kullanılarak oluşturulan "uçan ejderha" kulenin etrafında tur attı. İlginç dron gösterisi şehrin büyük bir bölümünde izlendi. - TIANJIN