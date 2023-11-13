CANiK Tayland'da Savunma ve Güvenlik Fuarında Ürünlerini Sergiledi

CANiK, Tayland'da düzenlenen Defense & Security fuarında ağır makineli tüfek modelleri ve diğer ürünlerini sergiledi. Fuar boyunca birçok ön anlaşma imzalandı.

CANiK, Tayland'da düzenlenen Defense & Security fuarında ağır makineli tüfek modelleri 'CANiK M2 QCB', 'CANiK M2F' ve 'CANiK M3'ü sergiledi. 30x113 mm düşük geri tepmeli top VENOM LR ve UNIROBOTICS'in yüksek teknolojili milli uzaktan komutalı stabilize silah kule ailesi TRAKON serisi de fuarda sergilenen diğer ürünler arasındaydı.

Önceki aylarda İngiltere, Polonya ve Amerika'da gerçekleştirilen etkinliklerde grup şirketleri ile birlikte son teknoloji ürünlerini sergileyen CANiK, şimdi de Tayland'da yerini aldı. CANiK, 6-9 Kasım tarihlerinde Tayland Bangkok'ta düzenlenen Defense & Security fuarında ağır makineli tüfek modellerini sergiledi.

BİR ARADA İLK DEFA SERGİLENDİ

Milli uçaksavar CANiK M2 QCB'nin daha ileri özelliklerle donatılan CANiK M2F ve CANiK M3'ün yer aldığı ağır makineli tüfek ailesi, ilk defa Uzak Doğu'da bir arada Tayland'da sergilendi. 30x113 mm düşük geri tepmeli top VENOM LR ve UNIROBOTICS'in yüksek teknoloji ürünü milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kule ailesi TRAKON serisi de fuarda yer aldı. Fuarda CANiK'in standını toplamda 14 delegasyon ziyaret etti. CANiK etkinlik boyunca da birçok ön anlaşmaya imza attığını duyurdu.

"İNOVATİF ÜRÜNLERİMİZİ GURURLA SERGİLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Fuarla ilgili olarak CANiK Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, "CANiK olarak dünyanın dört kıtasında her biri ileri teknolojilerle donatılmış inovatif ürünlerimizi gururla sergilemeye devam ediyoruz. Tayland'daki Defense & Security fuarı, Amerika ve Çin arasındaki sıcak gelişmeleri takip ettiğimiz bu dönemde, dünya savunma sanayii açısından son derece stratejik bir önem taşıyor. Biz de burada tüm ürün ailemizle birlikte, Uzak Doğu'da gücümüzü gösterdik. Yeni iş birliklerine yönelik yoğun bir görüşme trafiği içinde geçen fuarı, gördüğümüz ilgi nedeniyle son derece mutlu tamamladık. Çeyrek asrı geride bırakan CANiK olarak, Türkiye'nin ikinci yüzyılında ülkemizi daha ileriye taşımak ve ihracatımızla dünyada söz sahibi olmak için hedeflerimiz doğrultusunda yola devam ediyoruz" diye konuştu.