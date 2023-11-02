Belarus Nükleer Güç Santrali'nin 2. Güç Ünitesi Ticari İşletim İçin Onay Aldı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Mühendislik Birimi tarafından tasarlanan Belarus Nükleer Güç Santrali'nin 2. Güç Ünitesi, ticari işletim için onay aldı. Ünite, Rosatom'un en yeni nesil 3+ VVER-1200 reaktörleri ile hayata geçirilen ilk yabancı proje olma özelliğini taşıyor.

Genel tasarımcılığını ve yükleniciliğini Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Mühendislik Birimi'nin üstlendiği Belarus Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2'nci Güç Ünitesi, ticari işletim için onay aldı.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, onay komisyonu, ünitenin devreye alınmasına ilişkin belgeyi imzaladı.

Tesis, Rosatom'un en yeni nesil 3+ VVER-1200 reaktörleri ile hayata geçirdiği ilk yabancı proje oldu.

Sözleşme yükümlülüklerine göre, Rosatom artık garanti süresi boyunca ünite ekipmanının çalışmasının sorumluluğunu üstlenecek.

Bu yıl 13 Mayıs'ta söz konusu ünite ilk kez şebekeyle bağlandı ve Belarus'un birleşik enerji sistemine ilk elektriği gönderdi. 19 Haziran'da tasarım kapasitesine ulaşan ünite, bugüne kadar 2 milyar kilovatsaatten fazla elektrik üretti. Toplam kapasitesi 2 bin 400 megavat olan Belarus NGS'nin iki güç ünitesi, Belarus'un elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılayabilecek. Böylece ülke, nükleer üretimin toplam enerji dengesindeki payı açısından dünya liderleri arasında yerini alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belarus Nükleer Santrali İnşaat Projesi Direktörü ve Rosatom'un Mühendislik Birimi ASE AŞ Başkan Yardımcısı Vitaly Polyanin, "Belarus NGS'nin en modern ve güvenli olan ikinci VVER-1200 reaktöre sahip güç ünitesi ticari işletime alındı. Belarus NGS, 3+ Nesil teknolojilerimizin yurtdışında geliştirildiği ilk proje oldu. Belarus NGS'nin her iki güç ünitesi de ülkenin enerji sistemine kilovat enerji üretiyor ve güvenilirliklerini şimdiden kanıtlamış durumdalar. NGS inşaat projesinin başarılı bir şekilde ve zamanında hayata geçirilmesi, Rus ve Belaruslu uzmanların ortak ve koordineli çalışmaları sayesinde mümkün oldu. Belarus'taki nükleer santralimizin Rosatom'un potansiyel yabancı ortaklarının birçoğu için örnek teşkil edeceğinden eminim. Bugün Bangladeş, Macaristan, Mısır, Türkiye ve Çin'de VVER-1200 reaktöre sahip güç ünitelerinin inşası devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Ulusal Bilimler Akademisi Sosyoloji Enstitüsü tarafından bu yıl nisan-mayısta yapılan kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre, Belarusluların çoğunluğu nükleer güç santrali inşaatı projesini destekledi. Kamuoyu yoklamasına katılanların yüzde 72,8'i nükleer güç santrali inşasına olumlu bakarken, yüzde 57,8'i ülkenin yakıt ve enerji kompleksindeki durumun iyileşeceğinden emin olduklarını belirtti.

Rusya dost ülkelerle iş birliğini aktif şekilde geliştiriyor. Büyük ortak enerji projeleri hayata geçirilmeye devam ediyor. Rosatom ve birimleri bu çalışmalarda aktif rol alıyor.

Toplam kapasitesi 2 bin 400 megavat olan iki reaktöre sahip Belarus NGS, Belarus'un Ostrovets kentinde bulunuyor. NGS'nin güç üniteleri, Rusya'daki referans güç ünitelerinin işletilmesinde verimliliklerini ve güvenilirliklerini kanıtlamış olan Rosatom'un amiral gemisi VVER-1200 reaktörleri ile donatıldı. 3+ Nesli VVER-1200 reaktörleri, Fukuşima sonrası tüm güvenlik gereksinimlerini karşılıyor. Bu reaktörler, NGS'leri dış ve iç etkilere karşı mümkün olduğunca dayanıklı hale getiren aktif ve pasif koruma sistemlerini bir arada bulunduruyor. Halihazırda, 4'ü Rusya'da ve 2'si Belarus'ta olmak üzere, bu tür reaktörlere dayalı 6 güç ünitesi faaliyet gösterirken, Bangladeş, Macaristan, Mısır, Türkiye ve Çin'de de Rus teknolojisine dayalı NGS'lerin aktif inşaatı devam ediyor.

Rosatom'un Mühendislik Bölümü, Atomstroyexport AŞ (Moskova, Nizhny Novgorod, Rusya ve yurtdışındaki şubeler), Ortak Tasarım Enstitüsü - Atomenergoproekt AŞ (Moskova, Nizhny Novgorod, St. Petersburg şubeleri tasarım enstitüleri, Rusya ve yurtdışındaki şubeler, Ar-Ge şubeleri) ve yan inşaat kuruluşları olmak üzere nükleer endüstrinin önde gelen şirketlerini bir araya getiriyor.

Mühendislik Birimi, sipariş portföyü ve dünya çapında aynı anda inşa edilen nükleer santrallerin sayısı açısından dünyada ilk sırada yer alıyor. Birimin gelirlerinin yaklaşık yüzde 80'i yabancı projelerden elde ediliyor.

Mühendislik Birimi, Rusya'da ve dünya genelinde yüksek güçlü nükleer santraller için inşaat projelerini hayata geçiriyor, proje yönetimi ve tasarım faaliyetleri dahil olmak üzere eksiksiz bir Mühendislik, Tedarik ve İnşaat (EPC), EP (Mühendislik ve Tedarik) ve Mühendislik, Tedarik ve İnşaat Yönetimi (EPC(M)) hizmetleri yelpazesi sunuyor ve kompleks mühendislik tesislerinin yönetimi için çok yönlü teknolojiler geliştiriyor. Birim, Rus nükleer endüstrisinin başarılarına ve yenilikçi en son teknolojilere dayanıyor.

Rusya, dost ülkelerle iş birliğine odaklanarak uluslararası ticari ve ekonomik ilişkilerini sürekli olarak geliştiriyor. Dış kısıtlamalara rağmen ülke ekonomisi ihracat potansiyelini arttırıyor, dünyanın dört bir yanına mal, hizmet ve hammadde tedarik ediyor.