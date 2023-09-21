Bağcılar Belediyesi yapay zeka destekli Chatbot projesi ödül aldı

Bağcılar Belediyesi'nin yapay zeka destekli Chatbot projesi BAGBİ, Türkiye Bilişim Ödülleri'nde 'e-belediyecilik özel başarı ödülü'ne layık görüldü. Proje, vatandaşların bilgi alma ve işlem yapma konularında yardımcı oluyor.

Bağcılar Belediyesinin yapay zeka destekli Chatbot projesi BAGBİ, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından kamu projelerinin tanıtılması ve çalışanların motivasyonun artırılması amacıyla düzenlenen Türkiye Bilişim Ödülleri'nde "e-belediyecilik özel başarı ödülü"ne layık görüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kamudaki bilişim teknolojileri alanında geliştirilen proje ve çalışmaları ödüllendirmek amacıyla Türkiye Bilişim Derneğince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen yarışmaya Bağcılar Belediyesi de katıldı.

Önemli projelerin sunumunun yapıldığı Türkiye Bilişim Ödülleri'nde, Bağcılar Belediyesinin yapay zeka destekli ilk akıllı sanal asistan olma özelliğini taşıyan Chatbot projesi BAGBİ, "e- belediyecilik özel başarı" ödülüne layık görüldü.

Belediyenin kurumsal internet sitesinde vatandaşların bilgi alma ve işlem yapma gibi farklı konulardaki en büyük yardımcısı olan BAGBİ, 400'e yakın hizmette geri bildirimde bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, e-devlet kapısı üzerinden en çok hizmet sunan yerel yönetim olduklarını belirterek, BAGBİ ile bu hizmetlerin entegrasyonunu artırarak daha çok çalışmayı dijital ortama taşımak istediklerini kaydetti.

Bilişim çağında vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını aktaran Özdemir, bilişim alanında yürüttükleri çalışmaların ödüllerle takdir görmesinin de son derece mutluluk verici olduğunu ifade etti.