Avrupa Güvenliği için Türk İmzası: Ozan Akyol'un Sınır Ötesi Siber İstihbarat Çalışmaları

Türkiye'de devlet kurumlarıyla yürüttüğü projelerde yasadışı terör finansmanının tespiti ve engellenmesi, yasa dışı göç ağlarının dijital izlerinin takibi ve siber tehditlerin erken aşamada bastırılması alanlarında uzmanlaşan Ozan Akyol, bugün Avrupa'da polis teşkilatları ve istihbarat kurumlarına proje bazlı teknoloji danışmanlığı sunuyor.

Akyol, "Sınır ötesi suç ağları dijital iz bırakır; mesele, bu izi hukuka uygun biçimde görünür kılmaktır" diyor.

Stratejik Odak

Akyol'un yaklaşımı, teknik kabiliyet ile hukuki/operasyonel disiplini birleştiriyor. Çalışmalarının omurgası:

Finansal İz Sürme: Şüpheli para hareketlerinin (bankacılık dışı kanallar ve kripto varlıklar dahil) risk skorlama ve bağlamsal ilişkilendirme ile eşleştirilmesi, paravan/"mule" ağlarının ortaya çıkarılması.

Dijital Ayak İzi Analizi: Şifreli mesajlaşma, açık/kapalı sosyal platformlar ve "dark web" dahil çok kaynaklı veride bağlantı haritalama ve zincir analizi.

Operasyonel Destek: Saha ekipleri için zaman-kritik gösterge setleri (IOC/IOA), kurum içi sistemlere satıcı-bağımsız entegrasyon ve ölçeklenebilir veri işleme hatları.

Hukuka Uygunluk ve Delil Bütünlüğü

Akyol projelerinde GDPR, AML/CFT (FATF tavsiyeleri) ve zincir-of-custody prensiplerini temel kabul ediyor. Tüm bulgular; denetlenebilir kayıt, tekrarlanabilir metodoloji ve mahkemeye elverişlilik hedefiyle dokümante ediliyor. "Teknoloji sonuç üretir; ama hukuka uygunluk değilseniz o sonuç gerçek dünyada bir yere varmaz" vurgusunu yapıyor.

Somut Etki (Anonimleştirilmiş Örnekler)

Paravan ağın kesilmesi: Birden çok ülkede düşük tutarlı, tekrar eden transferlerle beslenen bir "katmanlama" düzeni; graf analitiği ile kesişim düğümlerinden çözüldü, finansal akış kesildi.

Göç rotalarında dijital iz: Açık kaynak ve kapalı gruplardaki yönlendirmeler; zaman-mekân kümelenmesi ile eşleştirilerek riskli geçiş pencereleri öne çekildi, müdahale kapasitesi arttı.

Kripto varlık takibi: Karma karıştırma servisleri sonrası zincirde sapma yakalanarak nihai çıkış kapıları tespit edildi, iş birliği kurumlarına iletildi.

Alıntı — Ozan Akyol: "Kritik nokta, 'sinyal-gürültü' oranını kurumun operasyon ritmine uydurmak. Gereksiz alarm yükü, en kötü tehdit kadar tehlikelidir."

İş Birliği ve Kapasite Geliştirme

Akyol, Avrupa'daki kurumlarla ortak metodoloji, ortak gösterge setleri ve paylaşılabilir verimetrikler üzerine çalışıyor; kurum içi ekipler için hedefli eğitimler, "tabletop" tatbikatları ve denetim izleri oluşturan süreçler tasarlıyor. Amaç, tek seferlik başarıdan çok sürdürülebilir bir kapasite inşa etmek.

Kısa Röportaj

– Bugün en yakıcı risk nerede?

Ozan Akyol: "Finansman kanallarının çok katmanlı ve ülke-dışı hale gelmesi. Dijital izleri bütüncül görmezseniz, zincirin kritik halkası gözden kaçar."

– Avrupa'da önceliğiniz?

Ozan Akyol: "Ülkeler arasında teknoloji paylaşımı ve ortak dil. Aynı kavramları, aynı şekilde ölçebildiğiniz anda birlikte daha hızlı hareket edebilirsiniz."

– Başarı ölçütünüz nedir?

Ozan Akyol: "Somut kesinti (flow disruption), yanlış pozitiflerin azalması ve saha ekiplerinin zaman kazanması. Rapor değil, etkidir."

Öne Çıkan Uzmanlık Alanları