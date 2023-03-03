Oyuncuların olmazsa olmaz ekipmanlarından olan monitörler gün geçtikçe daha da gelişiyor. Asus'un yeni oyuncu monitörü Asus TUF Gaming VG24VQE oyuncu monitörü inceleme videosu ile sizlerleyiz.

Asus TUF Gaming VG24VQE oyuncu monitörü inceleme!

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Profesyonel ve e spor oyuncuları için etkileyici bir oyun deneyimi için tasarlanan hız aşırtma ile 165 Hz yenileme hızına sahip 23.6 inç FHD (1920×1080) kavisli oyuncu monitörü oldukça ilgi çekiyor. Akıcı oynanış için gölgelenmeleri ve hareket bulanıklığını daha da azaltmak için ASUS Aşırı Düşük Hareket Bulanıklığı (ELMB) teknolojisi kullanılıyor.

TUF Gaming VG24VQE'nin 23.6 inç boyutundaki Full HD (1920 x1080) ekranı, çevreleyici bir oyun deneyimi sunan 1500R kavis sayesinde her açıdan etkileyici görüntü veriyor. Bu da uzun süreli kullanımda dahi çok daha rahat bir kullanım sağlıyor ve oyun oynarken veya film izlerken minimum bozulma veya renk kaymasıyla geniş izleme açıları sunuyor.

TUF Gaming VG24VQE, 165Hz'lik son derece yüksek yenileme hızı ile en hareketli oyunların bile en yüksek görüntü ayarlarında akıcı ve takılma olmadan oynanabilmesini sağlıyor. Bu sayede FPS, yarış, gerçek zamanlı strateji ve spor oyunlarında avantaj elde edebiliyorsunuz.

VG24VQE, ASUS'a özgü Extreme Low Motion Blur teknolojisine (ELMB) sahip. Bu teknoloji sayesinde elde edilen 1ms MPRT ile hareket bulanıklığı ortadan kalkar ve hareket halindeki nesneler daha net görünür. Böylece oyunlar daha akıcı ve hızlı bir şekilde oynanabilir.

Birçok farklı multimedya cihazını desteklemek için zengin bağlantı seçeneklerine sahip monitörde 1 adet DisplayPort 1.2, 2 adet HDMI (v1.4) ve 1 adet kulaklık jakı bulunuyor.