Yüksek boyutlu dosya paylaşımı yapmanıza kadar birçok veri iletimini gecikmesiz yapan Asus AX86U Pro inceleme ile sizlerleyiz.

Evde haneye gelen internet hızı kadar içeride bağlantıyı dağıtan router da oldukça önemli. Oynadığınız oyundan, yüksek boyutlu dosya paylaşımı yapmanıza kadar birçok veri iletimini gecikmesiz yapan Asus AX86U Pro inceleme ile sizlerleyiz.

Asus AX86U Pro inceleme

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ASUS RT-AX86U Pro çift-bant Wi-Fi 6 router ile en hızlı ve en akıcı Wi-Fi oyun bağlantılarının tadını çıkarabilirsiniz. 5700 Mbps'e varan ultra yüksek Wi-Fi hızları sağlayan router, düşük gecikmeli oyun deneyimi için Mobil Oyun Modu gibi gelişmiş teknolojiler sunuyor.

ASUS Router uygulamasında tek bir dokunuşla mobil oyunlardaki gecikmeyi azaltabileceğiniz Asus AX86U Pro, özel ASUS RangeBoost Plus ile sinyal menzilini iyileştirerek daha geniş kapsama alanı sağlıyor.

ASUS Safe Browsing ile istenmeyen içerikleri engelleyin ve arama sonuçlarında çıkan sakıncalı içerikleri filtreleyerek çocuklarınızı koruyun. Router ayrıca ömür boyu ücretsiz Trend Micro destekli AiProtection Pro aboneliği ile ev ağınızı koruyor. Eğer evde değilseniz ASUS Instant Guard tek bir tıklamayla paylaşılabilir güvenli VPN sağlıyor.

Asus AX86U Pro teknik özellikleri

Ağ standardı: Wi-Fi 6, IPv4, IPv6

Anten: 3 adet

İşlemci: 2.0 GHz dört çekirdekli

Bellek: 256 MB Flash ve 1 GB RAM

G/Ç: 1x 10/100/1000 BaseT için RJ45 WAN, 4x 10/100/1000 BaseT için RJ45 LAN, 5x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet bağlantı noktası + 1x 2,5G/1Gbps multi-Gig bağlantı noktası (yapılandırılabilir),

Multi-Gig: İki Gigabit LAN bağlantı noktasını ve iki Gigabit WAN bağlantı noktasını (yapılandırılabilir) aynı anda bir araya getirme yeteneği.

USB 3.2 Gen1 x1, 2.0 x1

Düğme: WPS Düğmesi, Sıfırlama Düğmesi, Güç Anahtarı, LED açma/kapama Düğmesi

Diğer: AiMesh, RouterAPP, Oyun modu, Alexa desteği