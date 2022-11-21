Astronotlar uzayda yoğurt ve kefir yapacak!

Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları uzayda domates yetiştirmek ve yoğurt yapmak için düzeneklere kavuştu.

Uzayda uzun süreli görevler ve kolonileşme için insanların taze yiyecek ve tıbbi malzemelere ihtiyacı olacak. Bu süreçte Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) astronotları en uzun uzay görevini üstlenen insanlar konumunda. Bu yüzden ISS'te taze yiyecek için farklı yöntemler uygulanıyor.

Uzayda kolonileşme için çalışmalar devam ediyor

ISS'ye giden en son takviyede yoğurt üretmek için malzemeler ve uzayda dalından domates yiyebilmek için bir düzenek yer aldı. Uzaya gönderilen domatesler yapay yerçekimi ve ışıkta bitki yetiştirme çalışmalarının son aşamasını oluşturuyor.

Son birkaç yıldaki çalışmalar ıspanak gibi yeşil yapraklı bitkilere odaklanırken, Veg-05 bu alışılmadık bahçe ortamında bodur domates gibi sulu bir besinin nasıl yetiştiğini gözlemleyecek. Görev sırasında meyve üretimi üzerindeki ışık kalitesi, gübre, mikrobiyal gıda güvenliği, besin değeri ve tadın yanı sıra uzayda taze yiyeceklere sahip olmanın genel davranışsal yararları incelenecek.

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Bu süreçte ışık ve besin akışının parametreleri oldukça önemli. Böylece 104 günlük büyüme dönemi boyunca hangisinin en iyi domatesi ürettiğini görmek için değişen LED ışık kombinasyonları da dahil olmak üzere farklı koşullar karşılaştırılacak.

Taze bitki üretilmesinin yanı sıra ISS'te yoğurdun da uzayda mayalanması incelenecek. BioNutrients-2 olarak adlandırılan çalışma uzun raf ömrüne sahip yoğurt öncesi bir karışım olarak öne çıkıyor. Bu süreçte astronotlar yoğurt ve kefir üretimi yapacak.

Yoğurt ve kefir üretiminde kullanılan bu bakteriler üzerinde yapılacak olan deneyler ile bu canlıların ileride farklı alanlarda kullanılması için de ilk adım atılmış olacak. Yapılacak denemelerin ardından uzun uzay görevlerinde bakteriler ilaç yapımı için de bu şekilde saklanabilir.

NASA, domates ve yoğurt deneyleri ile ilerleyen yıllarda farklı gezegenlerde kolonileşmenin de çalışmalarını yapıyor. Peki siz uzaya gönderilen yoğurt ve domatesler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.