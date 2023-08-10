Apple Vision Pro'da Windows XP Çalıştırıldı

Apple, geliştiricilerin Apple Vision Pro uygulamalarını bir Mac'te geliştirip test edebilmelerini sağlamak için visionOS SDK'yı yayınladı. Bir kullanıcı Windows XP'yi Vision Pro'ya entegre etti.

Apple Vision Pro, Haziran ayında WWDC 2023'te duyuruldu ancak 2024'e kadar Apple Store raflarında olmayaca. Ancak bu süreci boş geçirmek istemeyen Apple, geliştiricilerin Apple Vision Pro uygulamalarını bir Mac'te geliştirip test edebilmelerini sağlamak için visionOS SDK'yı yayınladı. Birçok uygulamanın yüklenip test edilmesinin yanı sıra bir kullanıcı Windows XP'yi Vision Pro'ya entegre etti. İşte detaylar…

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Bilinen adıyla Twitter yeni adıyla X platformunda paylaşılan bir video ile Apple Vision Pro'da Windows XP'nin çalıştığı anlar paylaşıldı. visionOS SDK üzerinde yapılan test videosunu paylaşan ekip başarılı bir şekilde Windows XP'yi çalıştırdı ve kullandı. Peki bu durum nasıl mümkün oldu? visionOS yazılımı devre dışı mı bırakıldı?

X üzerinde paylaşılan videoda, UTM'nin arkasındaki geliştiriciler, bir Windows XP sanal makinesinin visionOS simülatörüne başarılı bir şekilde önyükleme yaptıklarını gösterdi. Bilmeyenler için UTM, iOS ve macOS için QEMU tabanlı sistemlerde kullanılan sanal bilgisayarlara verilen isimdir. Bu sayede kullanıcılar bir iPhone, iPad ya da Mac'te Windows ve Linux gibi işletim sistemlerini çalıştırabilir.

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Geliştiricilere göre, Windows XP, visionOS'ta başarılı bir şekilde çalışmış olsa da, henüz giriş desteğini sağlayamadılar bu durum da yüklemenin ardından sanal makine ile etkileşim kurmanın hala bir yolu olmadığı anlamına geliyor. Ancak bunun şimdilik böyle olduğunu belirtmek gerekli. Geliştiriciler önümüzdeki günlerde bu sorunu da aşmayı planlamakta.

Şimdi gelelim Windows XP veya bir başka işletim sistemini Vision Pro içerisinde kullanmanın bize sağlayacağı faydalara. Öncelikle kullanıcılar burada ikiye ayrılmış durumda. Bir grup "faydalı" bulurken diğer bir grupsa "Vision Pro için hazırlanan visionOS varken gereksiz" yorumunu yapmakta. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…