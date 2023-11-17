Apple, RCS Mesajlaşma Standardını Benimseyeceğini Duyurdu

Apple, gelecek yılın sonlarında bir yazılım güncellemesiyle RCS mesajlaşma standardını kullanıma sunacak. Bu özellik, iPhone ve Android kullanıcıları arasındaki mesajlaşmaya iMessage tarzı özellikler getirecek.

Apple, bugün beklenmedik bir şekilde RCS (Zengin İletişim Hizmetleri) mesajlaşma standardını benimseyeceğini duyurdu. Üstelik tarih bile verdi. Bu özellik, "gelecek yılın sonlarında" bir yazılım güncellemesiyle kullanıma başlayacak ve iPhone ve Android kullanıcıları arasındaki mesajlaşmaya çok çeşitli iMessage tarzı özellikler getirecek.

Apple, RCS'yi getirince neler değişecek?

Apple'ın bu kararı, düzenleyicilerin, Google ve Samsung gibi rakiplerin baskısının üzerine geldi. Bu aynı zamanda RCS'nin gelişmeye devam etmesi ve eskisinden daha olgun bir platform haline gelmesiyle de ortaya çıkıyor. Apple sözcüsü, şirketin RCS'nin platformlar arası mesajlar için daha iyi birlikte çalışabilirlik sunacağına inandığını söyledi.

Apple sözcüsü, "Gelecek yılın sonuna doğru, şu anda GSM Birliği tarafından yayınlanan standart olan RCS Universal Profile desteğini ekleyeceğiz. RCS Universal Profile'ın SMS veya MMS ile karşılaştırıldığında daha iyi bir birlikte çalışabilirlik deneyimi sunacağına inanıyoruz. Bu, Apple kullanıcıları için en iyi ve en güvenli mesajlaşma deneyimi olmaya devam edecek olan iMessage ile birlikte çalışacak."

RCS, iPhone ve Android cihazlar arasındaki platformlar arası mesajlaşmaya birçok iMessage tarzı özellik getiriyor. Buna okundu bilgileri, yazma göstergeleri, yüksek kaliteli resimler ve videolar ve daha fazlası dahil.

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Apple, RCS özelliğinin kullanıcılara konumlarını metin dizileri içinde diğer kişilerle paylaşma olanağı da vereceğini söylüyor. Normal SMS'in aksine RCS, mobil veri veya Wi-Fi üzerinden de çalışabilir. Ancak aynı zamanda iMessage'ın da bir yere kaybolduğu yok.

iPhone kullanıcıları arasındaki tüm iletişim için kullanılan mesajlaşma platformu olmaya devam edecek. RCS, SMS ve MMS'in yerini alacak ve mümkün olduğunda iMessage'dan ayrı olarak var olacak. Apple, SMS ve MMS'in de gerektiğinde yedek olarak sunulmaya devam edeceğini söylüyor.

Apple ayrıca iMessage'ın RCS'den çok daha güvenli ve gizlilik dostu olduğunu yineliyor. iMessage'ın uçtan uca şifrelendiğini vurguluyor. Bunların yanında, RCS'nin şu anda iMessage kadar güçlü şifrelemeyi desteklemediğini söylüyor. Yani Apple, tarafını açıkça belli ediyor.

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