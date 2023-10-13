Apple, iPhone 16 Pro modelleriyle Wi-Fi 7'ye geçiyor

Apple, önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iPhone 16 Pro serisiyle Wi-Fi 7 teknolojisine geçiş yapacak. Ayrıca cihazlar daha yüksek 5G indirme hızları sunacak ve güncellenmiş kamera özellikleriyle gelecek.

Apple, 12 Eylül'de tanıttığı iPhone 15 serisiyle yine sektörün gündemine oturmayı başardı. Akıllı telefon dünyasının en güçlü cihazlarını ortaya çıkaran teknoloji devi, önümüzdeki yıl piyasaya süreceği seri ile ciddi bir yükseltme planlıyor.

iPhone 16 Pro modelleri, Wi-Fi 7 ile donatılacak

Önümüzdeki yıl sahne alacak iPhone serisiyle ilgili detaylar gelmeye başladı. Sızıntı haberleriyle bilinen Jeff Pu, önemli bilgiler paylaştı. Bilindiği üzere iPhone 15 Pro modellerinde Wi-Fi 6e özelliği yer alıyor. iPhone 16 Pro modelleri ise Wi-Fi 7 ile sahne alacak.

Kaynağın paylaştığı tek yükseltme bu değil. Cihazlar, daha yüksek 5G indirme hızları sunacak. İki model de Qualcomm Snapdragon X75 modemini kullanacak. Ek olarak her iki 16 Pro modeli de güncellenmiş 48 Megapiksel ultra geniş kameralara sahip olacak. Cihazlar, iPhone 15 Pro Max'te bulunan 12 Megapiksel tetra prizma lensini 5x optik yakınlaştırma özelliğiyle birlikte kullanacak.

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Yaşanacak bir diğer yükseltme de ekran tarafında olacak. 6,1 inç olan iPhone 15 Pro ekranı, iPhone 16 Pro'da 6,3 inç olacak. 6,7 inç olan iPhone 15 Pro Max ekranı ise iPhone 16 Pro Max ile birlikte 6,9 inç boyutuna çıkacak. Bazı iddialara göre Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max modellerinin Face ID sensörünü ekran altına gizleyecek.

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