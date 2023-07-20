Apple, ChatGPT'ye rakip yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor

Apple, ChatGPT'ye rakip olacak Ajax isimli yapay zeka modeli üzerinde çalışmaya başladı. Ajax, AppleGPT'ye güç verecek ve Siri'yi daha akıllı hale getirecek. Apple'ın bu yapay zeka modelini diğer hizmetlerinde kullanması da mümkün görünüyor.

Teknoloji alanındaki son gelişmelere karşı sessiz kalmayı tercih eden Apple'ın, ChatGPT benzeri bir yapay zeka üzerinde çalıştığı bildirildi. ChatGPT'ye rakip model üretmek için kolları sıvayan şirket, OpenAI'ın modeliyle yarışacak. Ajax olarak adlandırılan Büyük Dil Modeli (LLM), AppleGPT'ye güç verecek.

OpenAI'a rakip olacak Ajax ve AppleGPT ortaya çıktı

Gerçekçi ve oldukça isabetli cevaplar üretebilmesiyle tüm dünyanın ilgi odağı olan ChatGPT, son olarak Apple'ın radarına girdi. Sızdırılan son bilgilere göre teknoloji devi, Ajax isimli kendi yapay zeka modeli üzerinde çalışmaya başladı.

Sohbet botu şu anda küçük bir grup Apple çalışanı tarafından test ediliyor. Ancak ne zaman kullanıma açılacağı henüz belli değil. Son raporlar, bu sohbet botunun Siri'ye entegre edileceğini ve sanal asistanı daha akıllı hale getireceğini gösteriyor.

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Şirket içerisinde bilgi toplayan bazı kaynaklar, Ajax'ın büyük dil modelleri oluşturmak için kullanıldığını belirtti. "ChatGPT tarzı" yapay zeka aracına da temel oluşturacağını söyledi.

Apple'ın sohbet botunu diğer hizmetlerini güçlendirmek için kullanması da mümkün gibi görünüyor. Örneğin, Apple Music veya Apple TV+'a entegre edilecek sohbet botu, kullanıcıların uygulamalardaki deneyimini artırabilir.

Apple'ın ChatGPT benzeri bir yapay zeka geliştirmesi, oldukça önemli bir gelişme. Bu, şirketin hizmetlerini geliştirmek için yapay zekayı kullanmanın yollarını aradığını gösteriyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadığını da belirtmek gerekiyor.

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