Electronic Arts, Apex Legends Mobile'ın kapatılacağını açıkladı. Peki neden ve ne zaman? İşte ayrıntılar...

Respawn ve Electronic Arts'ın ortaklığıyla piyasaya sürülen mobil hayatta kalma oyunu Apex Legends Mobile'dan oyuncuları üzen haber geldi. Şirket, geçtiğimiz saatlerde yaptığı duyuruyla oyun sunucularının kapatılacağını açıkladı. Peki ne zaman? İşte ayrıntılar…

Apex Legends Mobile'ın fişi çekiliyor!

Apex Legends, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında çıkış yaptı. Öyle ki PUBG'nin en büyük rakibi olarak görülen oyun, oyuncular tarafından oldukça beğenildi ve kısa süre önce Google Play ve App Store'da Yılın Oyunu ödülüne layık görüldü.

Electronic Arts, resmi internet sitesi üzerinden oyuncuları üzen bir açıklama yaptı. Bu bilgilendirmede, Apex Legends Mobile'ın şirketin beklentilerini karşılayamadığı için 1 Mayıs 2023'te tüm bölgelerde kapatılacağı ifade edildi

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Yer alan bilgilere göre oyuncular, şu andan itibaren hesaplarına altın yükleyemeyecekler. Altını olanlar ise oyun kapatılana kadar mağazada harcayabilecekler. Öte yandan şirketin kullanıcılara para iadesi yapmayacağını da belirtelim.

Aynı zamanda Apex Legends Mobile, yakın zamanda Play Store, App Store ve diğer tüm uygulama mağazalarından kaldırılacak. Bu sebeple oyunu daha önce yüklediyseniz, sildiğiniz taktirde bir daha indiremeyeceksiniz.

Electronic Arts CEO'su Andrew Wilson tarafından yapılan açıklamaya bakacak olursak, önümüzdeki yıllarda yeni bir Apex Legends oyunu görebiliriz. Zira ilerleyen dönemlerde daha yenilikçi bir Apex Legends Mobile sunmak istediklerini belirtti.

Battlefield Mobile da iptal edildi

EA ve Industrial Toys tarafından uzun yıllardır geliştirilen Battlefield Mobile'ın, kısa bir süre önce açık beta sürümü yayınlanmıştı. Son gelen açıklamalara göre bu oyun da iptal edildi. Nedeni ise şirketin, oyuncular tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Battlefield 2042'ye odaklanacak olması.

Peki sizler Apex Legends Mobile'ın kapatılması hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu oyunu oynuyor muydunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.