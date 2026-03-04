Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın Delice-Çorum Kesimi hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, söz konusu kesimde genel fiziki ilerlemenin yüzde 25'e yaklaştığını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Hattımız tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak ve Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakika olacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın Delice-Çorum şantiyesinde çalışanlarla iftarda bir araya geldi. Uraloğlu, iftar öncesinde hatta devam eden çalışmaları yerinde İnceledi.

2002'DEN BU YANA DEMİRYOLLARINA 3 BİN KİLOMETRE EKLENDİ

Bakan Uraloğlu, Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören Türkiye'nin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde demiryollarında yeni bir çağ başlattıklarını vurguladı.Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuza; 2 bin 251 kilometresi YHT olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik, 13 bin 919 kilometreye yükselttik. Bizleri bir araya getiren hattımızla birlikte;Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir,Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hatları gibi çok önemli demiryolu projelerinin yapımlarına devam ediyoruz. Ayrıca, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesi de gündemimizde… Saatte 350 kilometre hıza ulaşan trenlerimizle Ankara-İstanbul arası seyahat süresini 80 dakikaya indirmeyi planlıyoruz."

KUZEY ÇEVRE DEMİRYOLU PROJESİ

Bunların yanı sıra, Türkiye'nin lojistik kapasitesini katlayacak başka dev projelerin de hızla ilerlediğini söyleyen Uraloğlu, "Özellikle Kuzey Çevre Demiryolu Projesi ile yeni bir tarihi adımın eşiğindeyiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek bu stratejik hat, Gebze'den başlayarak Sabiha Gökçen Havalimanı, köprü, İstanbul Havalimanı ve Çatalca üzerinden devam edecek.Toplam 125 kilometre uzunluğundaki bu hattımız, Marmaray üzerindeki yük ve yolcu trafiğini rahatlatacak, İstanbul'un iki büyük havalimanını ilk kez doğrudan demiryoluyla birbirine bağlayacak." dedi.

Uraloğlu, projenin uluslararası arenada büyük bir ilgi gördüğünü de dile getirerek "Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası olmak üzere 6 prestijli finans kuruluşuyla ön mutabakata vardık. Toplam 6,75 milyar dolar finansman sağlayacak bu anlaşma, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi unvanını da taşıyor. İhale ilanı geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlandı. İhale sürecinin ardından bu yıl içinde yer teslimini yaparak inşaat çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Ankara-Kırıkkale (Delice)-Çorum-Samsun Hızlı Tren hattındaki çalışmaları Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt ile birlikte havadan inceledi.

Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacaklarını da belirten Bakan Uraloğlu, hattın Asya ile Avrupa arasındaki demiryolu taşımacılığında yeni bir çağ açacağını ifade etti.

BURSA'DAN ANKARA'YA 2 SAAT 15 DAKİKA, İSTANBUL'A 1 SAAT 15 DAKİKADAULAŞILACAK"

Bakan Uraloğlu, Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nda da artık geri sayıma başladıklarını söyleyerek "Bursa–Osmaneli kesimindeki 106 kilometrelik bölümde kazı-dolgu, tünel ve sanat yapılarını tamamladık; üstyapı çalışmalarında yüzde 90 seviyesine gelmiş durumdayız.İnşallah, söz konusu kesimi bu yılın ikinci yarısında tamamlayarak Bursa'yı doğrudan Ankara–İstanbul Yüksek Hızlı Tren ağına bağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Böylece Bursa'dan Ankara'ya 2 saat 15 dakikada, İstanbul'a ise 1 saat 15 dakikada ulaşımın mümkün olacağını ifade eden Uraloğlu, Bandırma tarafında kalan kısımları ise 2028'de hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Uluslararası demiryolu bağlantılarını güçlendirmek için de yeni hatların inşası, altyapı geliştirme ve modernizasyon çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini kaydeden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"2017 yılında hizmete açtığımız Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nı destekleyecek yeni hatları hayata geçiriyoruz.Orta Koridor üzerinden ülkemizde ikinci bir kapı açacak Zengezur Koridorunu destekleyen 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu projemiz de başarıyla ilerliyor. Çin, Doğu Asya ve Hindistan'dan gelen yükleri Basra Körfezindeki FAW Limanı üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kalkınma Yolu projesinde de uluslararası iş birliği çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni İpek Yolu olarak nitelendirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi ile ülkemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü daha da güçlendireceğiz."

TÜRKİYE'NİN KUZEYİNE YAPILAN İLK HIZLI TREN İLE YOLCU TAŞIMACILIĞI PROJESİ

Kırıkkale-Çorum-Samsun Hattı'nın Ankara merkezli düşünüldüğünde Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçeceğini dile getiren Uraloğlu, "Uzun yıllardır Ankara-Konya ve Konya-Karaman hızlı tren hatlarımız vatandaşlarımıza hizmet sunuyor.Bu hatların devamındaki Karaman-Ulukışla ve Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı tren hatlarımızın yapım çalışmaları da devam ediyor. Sizlerin gayretleriyle ilerleyen bu hattımız da sadece Ankara'dan Samsun ve Karadeniz'e uzanan bir ulaşım yolu değil,kardeşliğimizi pekiştirecek, sıla hasretimizi dindirecek, bölgemizin refahını arttıracak bir medeniyet köprüsü olarak yükseliyor." diye konuştu.

FİZİKİ İLERLEME YÜZDE 25

Uraloğlu, hattın Ramazan Bayramı gibi maneviyatın doruklara ulaştığı dini bayramlarda Kırıkkale, Delice ve Çorum güzergahlarında artan trafik yoğunluğunun yükünü paylaşacağını ve hafifleteceğini anlattı. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Delice'den başlayarak Çorum, Merzifon'u da geçip Samsun'a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice - Çorum kesimini; 3.000 personel ve 850 makineyle gece gündüz çalışarak hayata geçiriyoruz. Bugün itibarıyla, bu etabımızdaki genel fiziki ilerlememiz yüzde 25'lere yaklaştı. Kazı çalışmalarında 27,61 milyon metreküp kazı yaparak yüzde 87 gerçekleşme sağladık. 8 tünelde toplam 9 bin 507 metrede yaklaşık yüzde 19 ilerleme sağladık. 31 köprüden 13'ünde yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aç-kapa yapılarında, alt ve üst geçitler ile menfezlerde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 200 km hıza uygun bir şekilde planlanan bu hattımız tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak ve Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakika olacak. Ayrıca hattımızın devamındaki Çorum ile Samsun arasını da bu yıl yatırım programına aldık. İnşallah onun yapım ihalesini de yıl içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

"ANKARA - SAMSUN ARASI SEYAHAT SÜRESİ 2.5 SAAT OLACAK

Uraloğlu, Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin de tamamlanmasıyla; Ankara-Samsun arası seyahat süresinin 2,5 saat olacağını veyılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacağını belirtti. Uraloğlu, "Çorum ilk kez demiryolu ağına bağlanacak; Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz havzaları arasında güçlü bir lojistik aks tesis edilecek, bölgesel kalkınma ve yük taşımacılığında önemli kapasite artışı sağlanacak. Ayrıca, Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı birleştiren bu demiryolu koridoru, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini de hafifletecek, Türkiye'yi küresel ticarette bir lojistik süper güç haline getirecektir" açıklamasında bulundu.

ANKARA-KIRIKKALE- DELİCE OTOYOLU ÇALIŞMALARI

Bakan Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı'nı havadan gözlemleme fırsatı bulduklarını dile getirerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sahada artık imalatlarımız şekillendi. Yolumuzun önü açılmış oldu. Tabiri caizse tüneldeki ışık görünmeye başladı. Gayretli bir çalışma var. Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolumuzda da yaklaşık 1.000 iş makinesi ve yaklaşık 2.500 işçi kardeşimizle çalışmalarımızı bütün güzergahta yürütüyoruz. 120 km otoyol, 120 km demiryolunu bugün komple arkadaşlarımızla görmüş olduk, iyi durumdayız yolumuza devam ediyoruz." dedi.