Android tarihinde bir ilk! Samsung, Apple'ı geride bıraktı

Akıllı telefon pazarını iOS ve Android şeklinde ikiye ayırıyoruz. Bir tarafta Apple'ın iPhone modelleri, diğer tarafta onlarca farklı üreticinin her bütçeye uygun cihazları yer alıyor. Önümüzdeki aylarda ise yazılımıyla iOS 16'ya, donanımıyla A15 işlemcisine, verimlilik ve kullanıcı deneyiminde de iPhone 14 serisine rakip olacak Snapdragon 8 Gen 2'den güç alan Samsung Galaxy S23 satışa çıkacak.

Snapdragon işlemcili Samsung Galaxy S23 serisi Android algısını yıkmaya geliyor!

Android akıllı telefon üreticileri uzun yıllardır tutarlı yazılım, güçlü donanım, yüksek verimlilik ve uzun pil ömrü gibi konularda Apple'ın gerisinde kalıyor. Bu alanda Google'ın kendi Tensor işlemcilerinin yer aldığı Pixel 6 ve Pixel 7'lerin kısa sürede pazarı domine etmesi bekleniyordu.

Ancak Samsung üretimi bu çipler hem performans hem de verimlilik anlamında kullanıcıları yüz üstü bırakıyor. Tabii bu Google'ın Tensor işlemcileriyle başarısız olduğu anlamına gelmiyor. Zira A15-A16 ve Snapdragon 8 Gen 1'e denk olmaktan çok uzaklar.

Samsung Galaxy S23 Ultra nasıl olacak?

Fakat Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini kullanacak Galaxy S23 serisi henüz piyasaya çıkmasına aylar olmasına rağmen beklenenin çok daha üzerinde geliştirmeler vadediyor. Üstelik yalnızca performans değil, verimlilikte de önemli yükselişler görüyoruz. Öyle ki sentetik testlerde bu sonuçlar alındığı için aşırı yüksek olduğunu savunanlar da var.

Snapdragon 888'in hemen ardından etkili bir pazarlama taktiği ile 8 Gen 1'e, ardından da 8 Gen 2'ye geçen Qualcomm bu sefer bekleneni verecek gibi gözüküyor. Bu işlemci ilk olarak Vivo'nun yeni akıllı telefonunda kullanılacak olsa da Samsung'un pek de standart olmayan özel bir versiyon kullanacağını biliyoruz.

Ortaya çıkan ilk test sonuçlarında Galaxy S23 serisinin tek çekirdek performansında Snapdragon 8 Gen 2 kullanan diğer Android modellerini geride bıraktığını, lakin çoklu çekirdekte biraz gerilerinde kaldığını gördük. Bugün ortaya çıkan yeni sonuçlar ise her iki alanda da Android dünyasında en iyi sonuçları verdiğini söylüyor.

Samsung'un bir önceki seride kullandığı kendi Exynos 2200 işlemcisine göre tek çekirdekte yüzde 25, çoklu çekirdekte yüzde 45 daha çok performans sunduğu belirtiliyor. Fakat şaşırtıcı olan asıl değer bu değil. Aynı zamanda S23 serisinin Exynos kullanan S22'lere oranla yüzde 60 ila 85 arası verimli olduğu söyleniyor.

Tüm bu iyileştirmeleri göz önünde bulundurduğumuzda Apple'ın son çıkan iPhone 14 modelleri ile tek çekirdekte yakın, çoklu çekirdekte ise üzerinde performans sunan ilk Android cihaz olacağını söyleyebiliriz. Tabii Pro serisinde kullanılan A16'lar hala piyasanın en güçlü işlemcileri olmaya devam edecek. Fakat aradaki makasın ciddi ölçüde kapandığını görüyoruz.

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