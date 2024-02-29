Son dönemde büyük güvenlik skandallarıyla çalkalanan Amerika, veri güvenliği tedbirlerini bir an önce artırmaya karar verdi. Genel seçimler yaklaşırken böyle vakaların çoğalacağını öngören Biden yönetimi, oldukça kapsamlı bir kararnameyi yürürlüğe koydu.

Özellikle Çin ve Rusya gibi ülkelerin kritik verilere erişerek seçimlere müdahale edebileceğinden çekinen hükümet, bu kararla birlikte ülke çapındaki veri güvenliğini artırmayı umuyor. Ancak bu önlemin gerçekten fayda sağlayıp sağlamayacağını zaman içinde göreceğiz. İşte tüm detaylar…

Amerika, veri güvenliği konusunda taviz vermeyecek

Amerikan halkının sağlığı, ikametgahı, finansal durumu ve bilgisayar kullanım alışkanlıkları gibi önemli olarak belirlenen verilerin, birçok üçüncü parti kuruluş tarafından da alınıp satıldığı biliniyor. Yürürlüğe giren kararnameyle birlikte bu veri ticaretinin büyük oranda kısıtlanacağı, engellenemeyen durumların ise devletin bekasına karşı büyük bir tehdit olarak algılanacağı belirtiliyor.

Özellikle vatandaşların genetik verilerinin çalınmasından çekindiği söylenen Amerikan hükümetinin, Çin'in bu verileri kullanarak kendi yapay zeka sistemlerini eğiteceğinden şüphelendiği düşünülüyor. Eğer bu şüphelerin gerçeklik payı varsa, teknoloji sektöründe kartlar yeniden dağıtılabilir.

Ayrıca bulut bilişim firmalarının yurt dışı faaliyetlerine de kısıtlama getiren Biden yönetimi, Ukrayna savaşındaki istihbarat mücadelesinde de bu verilerin önemli bir rol oynayacağını savunuyor. Son olarak Kuzey Kore, İran ve Küba gibi ülkeler de Amerika'nın radarına girmiş durumda. Önümüzdeki dönemde bu ülkeler için de daha kapsamlı tedbirler alınabileceği söyleniyor.

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