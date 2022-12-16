Amerika'daki dev ağaçları gezdik!

Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan Muir Woods Ulusal Anıtı'nı gezdik! Bu alanda sizin için vLog çekmeyi de unutmadık.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan ve dev ağaçlarıyla ünlü Muir Woods Ulusal Anıtı'nı gezdik. Ulusal Anıt içerisinde yer alan asırlık ağaçların çarpıcı görüntü, göz doldurdu.

Amerika'da Muir Woods Ulusal Anıtı!

Kaliforniya'da bulunan Muir Woods Anıtı'nı ziyaret etmek için yola çıktı. Bu anları sizler için vLog haline getirdik. Ulusal Anıt'a gitmeden önce mutlaka kayıt yaptırmak gerekiyor. İçeri internet üzerinden Muir Wood için satın alınan kağıtla giriliyor.

İçeri girdikten sonra ziyaretçilerin tek tek kağıt alıp almadığı kontrol ediliyor. Yani alanda rezervasyon yaptırmadan girmek mümkün değil. Buna rağmen giriş kısmında yer alan park yerleri oldukça kalabalık. Muir Woods Ulusal Anıtı, birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Ağaçların varlığı, alandaki temiz havayı da olumlu yönde etkiliyor. Ağaçların uzunluğuna paralel olarak aynı zamanda genişlikleri var. Hatta bu genişlik sayesinde içine bir insanın sığması mümkün.

Alanda ayrıca elektrikli otomobiller için dört saat limitli park yeri de bulunuyor. Yürüyüş sırasında ziyaretçilerin dinlenmesi için oturmak yerleri de alan içerisinde var.

Yeşilliklerin ve kahverengilerin olduğu Anıtı, fotoğraf çekmek için de oldukça ideal bir yer. Ulusal Anıt'a girdikten sonra ise telefon çekmiyor.