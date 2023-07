Amazon Prime Gaming Ağustos 2023 Ücretsiz Oyunları Belli Oldu

Amazon Prime Gaming kullanıcıları, Ağustos 2023'te toplamda 8 oyuna ücretsiz olarak sahip olabilecekler. Oyunlar arasında Payday 2, Farming Simulator 19, The Force Unleashed 2 ve In Sound Mind gibi yapımlar bulunuyor.

Amazon tarafından sunulan ve her ay bedava şekilde oyunlar sağlayan Prime servisi, oyuncuları heyecanlandırmaya devam ediyor. Son olarak kullanıcılara önümüzdeki ay verilecek yapımlar belli oldıu. İşte Amazon Prime Gaming'te Ağustos 2023'te ücretsiz olarak dağıtılacak oyunlar…

Amazon Prime Gaming Ağustos 2023 oyunları!

Amazon, ilk ay ücretsiz olmak üzere, 39 TL (yurt dışında 14.90 dolar) karşılığında kullanıcılarına Prime abonelik hizmeti sunuyor. Bununla beraber, alışverişlerinizde aynı gün teslimat seçeneği ile ücretsiz kargo, Prime Video ve Prime Gaming gibi bazı hizmetler de pakete dahil bir şekilde sunuluyor.

Amazon Prime Gaming kullanıcıları, önümüzdeki Ağustos ayında toplamda 8 oyuna ücretsiz şekilde sahip olabilecekler. Bu yapımlar arasında popüler soygun oyunu Payday 2 ve çiftlik yönetme yapımı Farming Simulator 19 da bulunuyor.

Öte yandan Star Wars serisinin 2010 yılında çıkış yapan en az bilinen oyunlarından The Force Unleashed 2 ve korku türündeki In Sound Mind de Ağustos'ta ücretsiz hale gelecek. Amazon Prime aboneleri, önümüzdeki ay oyunlara doyacak gibi görünüyor.

Amazon Prime Gaming Ağustos 2023 oyunları şu şekilde sıralandı;

TarihOyun 3 AğustosPayday 2 + "The Gage Mod Courier" DLC10 AğustosFarming Simulator 1910 AğustosBlade Assault17 AğustosStar Wars: The Force Unleashed 217 AğustosForetales17 AğustosDriftland: The Magic Revival24 AğustosIn Sound Mind31 AğustosSummertime Madness

Yukarıdaki listedeki tüm oyunları, belirtilen tarihten itibaren Prime Gaming platformu üzerinden kalıcı şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bunun için şu adımları takip edin;

Adım 1: Amazon Prime Gaming'in web sitesine ulaşın.

Adım 2: Hesabınız açık değilse, oturum açın.

Adım 3: Ana Sayfa üzerinden Haftalık Oyun sekmesine geçiş yapın.

Adım 4: Bu sayfada ücretsiz şekilde gözüken oyunları Talep Et butonuna tıklayarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Amazon Prime Gaming servisinin önümüzdeki ay ücretsiz şekilde vereceği oyunları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.