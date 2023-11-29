Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin İlk Reaktörü Önümüzdeki Yıl Devreye Alınacak

Bakan Kacır: Akkuyu'nun ilk reaktörünü önümüzdeki yıl devreye alacağız

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üretime geçmesinden sonra ülkemizde önemli bir boşluk daha doldurulmuş olacak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünü önümüzdeki yıl devreye alacağız" dedi.

Bakan Kacır, Ankara'daki bir otelde düzenlenen 13'üncü Türkiye Enerji Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan Kacır, enerji sektörünün bir dönüşüm çağının arifesinde olduğunu belirterek, "Türkiye hızla değişen küresel enerji denklemini ve fırsatları doğru analiz ederek uyguladığı politikalarla riskleri avantaja çeviren bir ülke haline geldi. 'Doğu-Batı ve Kuzey-Güney Enerji Koridoru' merkezinde yer alan Türkiye; yoğun enerji diplomasisiyle kaynak ülkeler ve tüketici arasında güvenli bir köprü vazifesi görüyor, küresel ekonominin can damarı enerjinin tedarikini güvence altına alıyor, enerjinin küresel barışı güçlendiren bir araç olmasını sağlıyor. Türkiye Yüzyılı'ında müreffeh bir ülke inşa etmenin anahtarı olarak; başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere alternatif enerji kaynaklarının kullanımını ülkemizde daha da yaygınlaştırmayı, bu alanlarda üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetlerimizi güçlendirmeyi görüyoruz. Bununla birlikte ülke olarak 254 milyar dolarlık ihracatımızı daha üst seviyelere çıkarmak istiyoruz. Küresel üretim üssü statümüzü perçinlemek ve rekabetçiliğimizi sürdürmek en büyük hedefimiz" dedi.

'ENERJİ SEKTÖRÜNDE EMİN ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ'

Çandarlı Limanı'nı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte en kısa sürede hayata geçireceklerini ifade eden Bakan Kacır, "Bunlara ek olarak alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ve üretimine yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üretime geçmesinden sonra ülkemizde önemli bir boşluk daha doldurulmuş olacak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünü önümüzdeki yıl devreye alacağız. Sinop ve İğneada projeleri için uluslararası müzakerelerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca küçük modüler reaktör, erimiş tuz reaktörü gibi yenilikçi uygulamaları ülkemizde gerçekleştirmek için hem ulusal hem de uluslararası paydaşlarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız bu atılımlarla 2053 net sıfır emisyon hedeflerimize ulaşacak, üretimin kalbi enerji sektöründe her geçen gün bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Siz kıymetli iş insanlarımızla, girişimcilerimizle birlikte 'Teknoloji üreten, güçlü Türkiye' hedefimiz doğrultusunda, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almak için yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.