Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinde türbin tesisinin temeli tamamlandı

Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesi makine dairesi binasında türbin tesisinin temeline beton dökme işlemi tamamlandı. İkinci güç ünitesindeki bu önemli gelişme, Türkiye'deki ilk nükleer güç santralinde, mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesinde yer alan türbin ünitesinin bileşenlerinin montajına geçme imkanı sağlıyor.

Türbin tesisi temeli, nükleer güç ünitesinin önemli bir parçalarından biridir. Beton plaka, türbin ile jeneratör arasında bir bağlantı elemanı görevi görüyor. Türbin ünitesinin temeli yapılırken, yay bloklarından oluşan modern titreşim yalıtım sistemi kullanılıyor. Bunlar, makine dairesi binası ile türbin tesisinin temel plakalarını ayırmak, sismik dayanım seviyesini arttırmak ve türbin tesisinin çalışması sırasında titreşimleri en aza indirgemek için tasarlandı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türbin ünitesinin altındaki temel, türbinin çalışması sırasında oluşan yükleri eşit şekilde dağıtma kapasitesine sahip kompleks inşaat yapısıdır. Akkuyu NGS inşaatçılarına, temel plakanın inşası sırasındaki koordineli çalışması için teşekkür ederim. Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin inşasında kullanılan tüm teknolojik çözümler gibi ikinci güç ünitesinin türbin tesisinin temel plakasına beton dökme işlemi de UAEA güvenlik standartlarına, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatının hükümlerine ve küresel nükleer topluluğunun modern gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştiriliyor."