Akhisar Belediyesi, Radyo Kontrollü Model Uçak ve Drone Kursu Açıyor

Akhisar Belediyesi, Türk Hava Kurumu iş birliği ile Radyo Kontrollü Model Uçak, Drone ve İnsansız Hava Aracı (İHA) kursu açıyor. Katılımcılar kurs sonunda uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olacaklar.

Akhisar Belediyesi, Türk Hava Kurumu iş birliği ile Radyo Kontrollü Model Uçak, Drone ve İnsansız Hava Aracı (İHA) kursu açıyor. 16 yaş ve üzeri vatandaşların katılabileceği kursun sonunda katılımcılar, Türk Hava Kurumu tarafından onaylı ve uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olacaklar.

Akhisar Belediyesi, gençlerin ve teknoloji meraklılarının ilgisini çekecek heyecan verici bir hizmete başlıyor. Akhisar Belediyesi ile Türk Hava Kurumu (THK) iş birliğiyle Radyo Kontrollü Model Uçak, Drone ve İnsansız Hava Aracı (İHA) kursları açılıyor. Kurslar, geleceğin teknolojilerine ilgi duyan herkes için eşsiz bir fırsat sunuyor. Katılımcılar, bu kurslarda alanında uzman özel eğitmenler eşliğinde radyo kontrollü model uçaklar, dronlar ve İHA'lar hakkında kapsamlı bilgi edinecekler. Hem teorik hem de pratik becerilerini geliştirecek olan kursiyerler, kurs sonunda Türk Hava Kurumu tarafından onaylanan ve uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olacaklar.

9 Ekim'de başlayıp 16 Ekim'e kadar devam edecek kurslar için başvurular, Akhisar Belediyesi Çözüm Merkezi'ne yapılacak.

İnsansız hava araçlarının günümüz teknolojisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bu kursların gençlerin teknolojiye olan ilgisini desteklemeyi ve geleceğe daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmayı amaçladığını belirtti.

"YENİ NESİL KURSLARLA GENÇLERİMİZİN UFKUNU AÇIYORUZ"

Açılacak bu kurslar sayesinde gençlerin insansız hava aracı teknolojilerini daha yakından tanıma ve kullanma şansı bulacaklarına değinen Başkan Dutlulu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yeni nesil kurslarla gençlerimizin ufkunu açıyoruz. Türk Hava Kurumu işbirliğiyle Radyo Kontrollü Model Uçak, Drone ve İnsansız Hava Aracı (İHA) kurs kayıtlarımız başladı. Kurs sonunda katılımcılar THK onaylı ve uluslararası geçerliliği olan sertifika sahibi olacak. Gökyüzü tutkunları için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu alana merakı olan herkesi kurslarımıza bekleriz."