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2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması Sonuçları Açıklandı

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Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu veya kısa adıyla İŞKUR, 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarını yayınladı. Bu sonuçlara göre geleceğin meslekleri, en fazla çalışan temininde güçlük çekilen meslekler ve en çok açık işi olan meslekler belli oldu.

2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçları: İşte geleceğin meslekleri!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından paylaşılan bilgilere göre en fazla çalışan temininde güçlüK çekilen meslekler arasında makineci (dikiş), garson (servis elemanı), ahşap mobilya imalat ustası, inşaat işçisi, akaryakıt satış danışmanı ve çelik kaynakçısı yer aldı.

İşgücü piyasasının ihtiyaçlarını belirlemek ve etkin çözümler üretebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İŞKUR tarafından 2023 yılında 2 ve üzeri istihdam sağlayan ???? ????·?? ??·??¸ ????????· ile görüşülerek hazırlanan İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporları… pic.twitter.com/VMTwjWcrZc

— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) April 13, 2024

Önümüzdeki 10 yıl içinde parlaması beklenen yani geleceğin mesleklerinin ise yazılım mühendisi, e-ticaret uzmanı, yapay zeka uzmanı, bilişim uzmanı, dil ve konuşma terapisti, inşaat mühendisi, pazarlama uzmanı ve CNC operatörü olduğunu görüyoruz.

Türkiye'de en çok kazandıran meslekler açıklandı!

Geleceğin meslekleri

Yazılım mühendisi

E-ticaret uzmanı

Yapay zeka uzmanı

Bilişim uzmanı

İnşaat mühendisi

Pazarlama uzmanı

Dil ve konuşma terapisti

CNC operatörü

En fazla çalışan temininde güçlük çekilen meslekler

Makineci (Dikiş)

Garson (Servis Elemanı)

Ahşap Mobilya İmalat Ustası

Gazaltı Kaynakçısı

İnşaat İşçisi

Satış Danışmanı/Uzmanı

Tır-Çekici Şoförü

Şoför-Yük Taşıma

Akaryakıt Satış Elemanı

Çelik Kaynakçısı

En çok açık işi olan meslekler

    Makineci (Dikiş)

    Garson (Servis Elemanı)

    Satış Danışmanı

    Ahşap Mobilya İmalat Ustası

    Temizlik Görevlisi

    Gazaltı Kaynakçısı

    Konfeksiyon İşçisi

    Akaryakıt Satış Elemanı

    Şoför-Yük Taşıma

    Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Geleceğin meslekleri listesinde görmeyi beklediğiniz bir meslek var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

    Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

    Türkiye İŞKUR Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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