2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması Sonuçları Açıklandı
Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu veya kısa adıyla İŞKUR, 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarını yayınladı. Bu sonuçlara göre geleceğin meslekleri, en fazla çalışan temininde güçlük çekilen meslekler ve en çok açık işi olan meslekler belli oldu.
2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçları: İşte geleceğin meslekleri!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından paylaşılan bilgilere göre en fazla çalışan temininde güçlüK çekilen meslekler arasında makineci (dikiş), garson (servis elemanı), ahşap mobilya imalat ustası, inşaat işçisi, akaryakıt satış danışmanı ve çelik kaynakçısı yer aldı.
Önümüzdeki 10 yıl içinde parlaması beklenen yani geleceğin mesleklerinin ise yazılım mühendisi, e-ticaret uzmanı, yapay zeka uzmanı, bilişim uzmanı, dil ve konuşma terapisti, inşaat mühendisi, pazarlama uzmanı ve CNC operatörü olduğunu görüyoruz.
Türkiye'de en çok kazandıran meslekler açıklandı!
Geleceğin meslekleri
Yazılım mühendisi
E-ticaret uzmanı
Yapay zeka uzmanı
Bilişim uzmanı
İnşaat mühendisi
Pazarlama uzmanı
Dil ve konuşma terapisti
CNC operatörü
En fazla çalışan temininde güçlük çekilen meslekler
Makineci (Dikiş)
Garson (Servis Elemanı)
Ahşap Mobilya İmalat Ustası
Gazaltı Kaynakçısı
İnşaat İşçisi
Satış Danışmanı/Uzmanı
Tır-Çekici Şoförü
Şoför-Yük Taşıma
Akaryakıt Satış Elemanı
Çelik Kaynakçısı
En çok açık işi olan meslekler
Makineci (Dikiş)
Garson (Servis Elemanı)
Satış Danışmanı
Ahşap Mobilya İmalat Ustası
Temizlik Görevlisi
Gazaltı Kaynakçısı
Konfeksiyon İşçisi
Akaryakıt Satış Elemanı
Şoför-Yük Taşıma
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Geleceğin meslekleri listesinde görmeyi beklediğiniz bir meslek var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.