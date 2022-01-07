Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaretler

TEKİRDAĞ (AA) - PTT Tekirdağ Başmüdürü Ali Armağan ve MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Hüseyin Üretürk, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Başmüdür Armağan ve Başmüdür Yardımcısı Mustafa Nalbant, Rektör Şahin ile bir süre görüştü.

Armağan, Namık Kemal Üniversitesinin şehrin ve bölgenin lokomotifi olduğunu ve bunu takdir ettiklerini belirtti.

Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurumlar arası uyumun önemine işaret etti.

MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Hüseyin Üretürk ise Rektör Şahin'i ziyaretinde, üniversitenin şehre ve bölgeye büyük katkıları olduğunu söyledi.

Şahin de ülkenin geleceğinin bugünün gençlerine emanet olduğunu, bu emanete sahip çıkacak gençler yetiştirmeyi arzu ettiklerini dile getirdi.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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