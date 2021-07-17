Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapımına başlanan ve kasım ayına kadar bitmesi planlanan Masal Park'ta çalışmalar sürüyor.

Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapımına başlanan ve kasım ayına kadar bitmesi planlanan Masal Park'ta çalışmalar sürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, kasım ayında Masal Park'ın açılışını yapmayı planladıklarını söyledi.

Bölgede fark yaratacak projenin aynı zamanda Çorlu'ya önemli sayıda ziyaretçi çekeceğini dile getiren Sarıkurt, Masal Park'ta tesviye çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlandığını belirtti.

Sarıkurt, Masal Park projesinde kısa sürede önemli yol kat ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlk günün ardından bugün geldiğimiz noktada tesviye çalışmalarıyla birlikte havuz, kafe, yürüyüş yolları, otopark alanı, istinat duvarı temel ve inşaat çalışmalarımızın önemli bir kısmı tamamlandı. Ekiplerimiz park alanında yürüttüğü çalışmalar ile parkımızın genel görünümü de ortaya çıkmış durumda. Bölgemizin ilk ve tek tema parkı olacak Masal Park, 21 dönümlük devasa alanı ile büyüklük açısından da önemli bir yapı. Yerli ve yabancı masal kahramanları ve çizgi film karakterlerinin yanı sıra oyun gruplarının, yürüyüş ve bisiklet yollarının, kafe ve dinlenme alanlarının yer alacağı parkımızda çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz."

Ergene Belediyesi moloz kirliliğinin önüne geçiyor

Ergene Belediyesi, ilçe genelinde kaçak ve izinsiz moloz dökümlerinin önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veren alanlarda temizlik çalışmaları gerçekleştirdiğini söyledi.

Hafriyatlardan çıkan atıkların çevreye kaçak ve izinsiz bir şekilde dökümüne son vermeyi amaçladıklarını belirten Yüksel, "Ergene coğrafi yapısı itibarıyla çok geniş bir alana yayıldığı için kent genelinde çok boş alan mevcut. Özellikle apartmanlardan, iş yerlerinden, inşaatlardan çıkan inşaat ve yıkıntı atıkları bu boş alanlara kontrolsüz ve yönetimsiz bir şekilde dökülmektedir. Ergene Belediyesi temizlik işleri müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından gece gündüz demeden moloz yığınlarını toplamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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