30.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:20

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel mahallelerde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada Yüksel'in Dağyenice, Araphacı, Oruçbeyli, Ormanlı, Karaçalı, Tatarlı ve Semetli mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların isteklerini dinlediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüksel, çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Bugünkü kırsal mahalle ziyaretlerimizde, yapacağımız çalışmaları yerinde planladık. Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini değerlendirerek, fikir alışverişinde bulunduk. Bizi, örnek bir misafirperverlikle ağırlayan tüm hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunarım." ifadelerini kullandı.

Bıçak'tan, Dekan Arat'a ziyaret

Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Gökhan Bıçak ve Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi (TÜRAM) görevlileri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Arat'ı makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan açıklamada ikilinin bölge tarımını daha da geliştirmek için görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada tarım çeşitliliği artırmak ve geliştirmek için Silivri Belediyesi ile iş birliği yapıldığına vurgu yapıldı.

Kaynak: AA