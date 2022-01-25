Tekirdağ'dan İstanbul'a kar küreme aracı desteği - Haberler
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Tekirdağ'dan İstanbul'a kar küreme aracı desteği

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | Yerel

Tekirdağ'dan İstanbul'a kar küreme aracı desteği AK Partili Süleymanpaşa Belediyesi, yanı başında kar felaketi yaşayan İstanbul'a Tekirdağ merkezden kar küreme aracı gönderdi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'dan İstanbul'a kar küreme aracı desteği

TEKİRDAĞ - AK Partili Süleymanpaşa Belediyesi, yanı başında kar felaketi yaşayan İstanbul'a Tekirdağ merkezden kar küreme aracı gönderdi.

Yoğun kar yağışı sonrasında hayatın felç olduğu İstanbul'a Tekirdağ'dan yardım gecikmedi. Birçok aracın mahsur kaldığı ve ilerleyemediği, ayrıca valilik kararıyla araçların giriş yapamadığı İstanbul'a Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in talimatlarıyla kar küreme aracı gönderildi.

Kar küreme aracı gece saatlerinden itibaren çalışmalara başlarken, onlarca tırın yolda mahsur kaldığı görüldü.

Tekirdağ'dan İstanbul'a kar küreme aracı desteği

Tekirdağ'dan İstanbul'a kar küreme aracı desteği

Tekirdağ'dan İstanbul'a kar küreme aracı desteği

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri

Tekirdağ, İstanbul, kar, Yerel, Haber

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