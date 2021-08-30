Tekirdağ'da Zafer Bayramı: Vatandaşlar askeri araçların geçişini büyük bir ilgiyle izledi
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Tekirdağ'da Zafer Bayramı: Vatandaşlar askeri araçların geçişini büyük bir ilgiyle izledi

Tekirdağ'da Zafer Bayramı: Vatandaşlar askeri araçların geçişini büyük bir ilgiyle izledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Törene katılan vatandaşlar, TSK, emniyet ve jandarmanın kullandığı araçların geçişini büyük bir ilgiyle izledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü Tekirdağ'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Tekirdağ eski valilik binası önünde başlayan program çelen sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Burada programın ardından katılımcılar ve davetliler bayram töreni için sahil orduevi önündeki alana geçti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın askeri araç ile vatandaşların bayramını kutlaması ile başlayan tören, daha sonra halk oyunları gösterisi ile sürdü. 30 Ağustos Bayram Töreninde daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirler okundu.

TSK, emniyet ve jandarmanın araçları tek tek tanıtıldı

Tören sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan araç ve gereçler boy gösterip, tek tek tanıtılarak araç geçişi yapıldı. Araç geçişinde ilk etapta TSK envanterindeki araçlar geçerken, daha sonra jandarmaya bağlı araçların geçişi yapıldı. Ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı araçlarda vatandaşa tek tek tanıtılarak geçiş yapılırken, tören sonunda emniyete bağlı motosikletli yunus ekipleri, kontrolündeki motosikletler üzerinde ayağa kalkarak Ay Yıldızlı Türk Bayrağını açtı. Sahilde törene katılan vatandaşlar, askeri emniyet ve jandarma araçlarının tanıtım ve geçişini büyük bir ilgi ile izlerken, burada 30 Ağustos Töreni sona erdi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da Zafer Bayramı: Vatandaşlar askeri araçların geçişini büyük bir ilgiyle izledi
Tekirdağ'da Zafer Bayramı: Vatandaşlar askeri araçların geçişini büyük bir ilgiyle izledi
Tekirdağ'da Zafer Bayramı: Vatandaşlar askeri araçların geçişini büyük bir ilgiyle izledi
Tekirdağ'da Zafer Bayramı: Vatandaşlar askeri araçların geçişini büyük bir ilgiyle izledi
Tekirdağ'da Zafer Bayramı: Vatandaşlar askeri araçların geçişini büyük bir ilgiyle izledi
Tekirdağ'da Zafer Bayramı: Vatandaşlar askeri araçların geçişini büyük bir ilgiyle izledi
Tekirdağ'da Zafer Bayramı: Vatandaşlar askeri araçların geçişini büyük bir ilgiyle izledi
Tekirdağ'da Zafer Bayramı: Vatandaşlar askeri araçların geçişini büyük bir ilgiyle izledi
Tekirdağ'da Zafer Bayramı: Vatandaşlar askeri araçların geçişini büyük bir ilgiyle izledi
Tekirdağ'da Zafer Bayramı: Vatandaşlar askeri araçların geçişini büyük bir ilgiyle izledi
Tekirdağ'da Zafer Bayramı: Vatandaşlar askeri araçların geçişini büyük bir ilgiyle izledi
Tekirdağ'da Zafer Bayramı: Vatandaşlar askeri araçların geçişini büyük bir ilgiyle izledi
Tekirdağ'da Zafer Bayramı: Vatandaşlar askeri araçların geçişini büyük bir ilgiyle izledi
Tekirdağ'da Zafer Bayramı: Vatandaşlar askeri araçların geçişini büyük bir ilgiyle izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da Zafer Bayramı: Vatandaşlar askeri araçların geçişini büyük bir ilgiyle izledi - Haberler
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