Tekirdağ'da trafik kazası: 4 yaralı
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Tekirdağ'da trafik kazası: 4 yaralı

21.02.2021 00:21 | Son Güncelleme: 21.02.2021 00:24
Tekirdağ'da trafik kazası: 4 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

O.B. yönetimindeki 59 B 1539 plakalı otomobille E.Y. idaresindeki 59 YV 090 plakalı otomobil, Sarılar Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücü O.B. ile henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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