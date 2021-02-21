Tekirdağ'da trafik kazası: 4 yaralı
21.02.2021 00:21 | Son Güncelleme: 21.02.2021 00:24
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
O.B. yönetimindeki 59 B 1539 plakalı otomobille E.Y. idaresindeki 59 YV 090 plakalı otomobil, Sarılar Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücü O.B. ile henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel