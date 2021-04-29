Tarihi eser niteliğinde 789 sikke ve 164 obje ele geçirildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 789 sikke ve 164 obje ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 789 sikke ve 164 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu ilçede 2 kişinin sosyal medyadan tarihi eser niteliği taşıyan objeleri ve sikkeleri satarak haksız kazanç sağladığını tespit etti.

Ekipler düzenledikleri operasyonda F.Ö. ve G.D'yi piyasaya sürmeye çalıştıkları 789 sikke ve 164 obje ile yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı