Tekirdağ'da şüpheli araçtan 2 bin 296 hap çıktı

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir araçta 2 bin 296 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda Çorlu İlçesi İstanbul yolu Uygulama Noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 bin 296 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Konu ile ilgili H.Y. ve D.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.

(Serdar Şahin/İHA)

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