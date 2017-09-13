Tekirdağ'da Sünnet Şenliği

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa Kent Konseyi ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için Sahil Amfi Tiyatro yanındaki dolgu alanda şenlik düzenlenecek.



Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Kent Konseyinin birlikte organize ettiği Sünnet Şenliği, çeşitli etkinliklerle 20 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Saat 20.00'de başlayacak olan Sünnet Şöleninde sevilen sanatçı Lal konseri, çeşitli ikramlar, animasyonlar, çocuklar için atölyeler ve etkinlikler yer alacak.



Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından başvuruları alınan çocuklar, sünnet şenliğinde doyasıya eğlenerek uzman ekipler eşliğinde erkekliğe ilk adımlarını atacaklar. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Süleymanpaşa Belediye Başkanlığımız ve Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından düzenlenen sünnet şölenimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ