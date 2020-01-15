Tekirdağ'da pikap takla attı: 1 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Tekirdağ'da pikap takla attı: 1 yaralı - Haberler

Tekirdağ'da pikap takla attı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan pikabın takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

15.01.2020 09:14 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:19
Tekirdağ'da pikap takla attı: 1 yaralı

'ın ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan pikabın takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, saatlerinde Hayrabolu yolu Erenler ışıklı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara'dan Hayrabolu istikametine seyreden Yasin Salim (31) idaresindeki 07 YOL 47 plakalı pikap, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri