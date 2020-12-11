Tekirdağ'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
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Tekirdağ'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

11.12.2020 22:24 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:40

Tekirdağ'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kozyörük - Mestanlar yolu üzeri Tekke Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğanköy istikametine seyreden Ziver Ç. yönetimindeki 08 AAB 047 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Okan B. yönetimindeki 06 BCV 212 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Cafer Ö. ve Engin S. yaralandı. Minibüste sıkışan yaralılardan 2 kişi ise Malkara itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Tekirdağ'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Tekirdağ'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Tekirdağ'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Tekirdağ'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Tekirdağ'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Tekirdağ'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Tekirdağ'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Tekirdağ'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Tekirdağ'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Tekirdağ'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Tekirdağ'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Tekirdağ'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR

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