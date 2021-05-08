Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye para cezası uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye para cezası uygulandı

Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye para cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 24 kişiye toplam 75 bin 600 lira ceza yazıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 24 kişiye toplam 75 bin 600 lira ceza yazıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İnönü Mahallesi Pınar Bulvarı'nda Kovid-19 tedbirlerini denetledi.

Kontrollerde, açık olan bir kıraathane tespit eden ekipler, burada bulunan 24 kişiye toplam 75 bin 600 lira ceza uyguladı.

Ekiplerin ilçe genelindeki denetimleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

Polisleri kapıda gören suçlu, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştı! O anlar kamerada
Polisleri kapıda gören suçlu, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştı! O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Özcan Deniz Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Serdar Aziz Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye para cezası uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 13:08:51. #1.14#

title