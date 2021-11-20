Tekirdağ'da balıkçılar denetleniyor

Süleymanpaşa Belediyesi ve İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri balık satışı yapanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerini mümkün kılmak, kaçak avcılığın önüne geçmek ve yasal sınırlamalara uyulup uyulmadığının tespiti için balık satışı yapılan noktalarda denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde pazar yerleri başta olmak üzere, seyyar balıkçılar ile balık satışı yapan dükkanlarda balık boyu ölçümleri ve diğer denetimler yapılarak tespit edilen aksaklıklar konusunda uyarılarda bulunuldu.

Marmara Denizi'ndeki balık çeşitliliğinin korunması, sürdürülebilir avcılığın korunması ve kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesinin temini ile işletmeler ve esnafa yönelik balık boyu ölçümü ve genel denetimlerin devam edeceği belirtildi.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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