Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 57 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da son bir haftada polis ekiplerince il genelinde yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 134 şüpheliden 57'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ile genelinde asayiş uygulamalarını sürdürüyor.

Ekipler bazı adreslerde yaptıkları aramada, 14 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 57'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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