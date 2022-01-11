Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 57 kişi tutuklandı - Haberler
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Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 57 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 57 kişi tutuklandı
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da son bir haftada polis ekiplerince il genelinde yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 134 şüpheliden 57'si tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da son bir haftada polis ekiplerince il genelinde yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 134 şüpheliden 57'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ile genelinde asayiş uygulamalarını sürdürüyor.

Ekipler bazı adreslerde yaptıkları aramada, 14 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 57'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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