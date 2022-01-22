Tekirdağ'da asayiş

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 558 sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri TOKİ Kavşağı polis noktasında durdurduğu otomobilde arama yaptı.

Aramada 558 sentetik ecza bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Süleymanpaşa'da kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde E.A. idaresindeki otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 44 kilogram TAPDK bandrollü tütün ve 20 bin makaron ele geçirildi.

Şüpheli E.A hakkında işlem yapıldı.

-Kapaklı'da 45 litre etil alkol ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi'ndeki bir ev ve araçta arama yaptı. Aramada 45 litre etil alkol ele geçirildi.

Şüpheli A.S ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.