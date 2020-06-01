Tekirdağ'da arazide bulunan karaca yavrusu ve puhu tedaviye alındı Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bitkin halde bulunan karaca yavrusu ve nesli tükenme tehlikesi yaşayan puhu, tedavi edilecek.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bitkin halde bulunan karaca yavrusu ve nesli tükenme tehlikesi yaşayan puhu, tedavi edilecek. Saray'da vatandaşlar boş bir tarlada bitkin halde karaca yavrusu ve puhu olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tekirdağ Şubesi ekipleri hayvanları yakaladı. İlk bakımı yapılan karaca ve puhu, DKMP 1'inci Bölge Müdürlüğü İstanbul Polonezköy Yaban Hayvanı Üretim Şefliğine gönderildi. Burada tedavileri yapıldıktan sonra hayvanlar doğaya salınacak. Kaynak: AA