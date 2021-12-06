Tekirdağ'da 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir iş yerinden hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Aydınevler Mahallesi'ndeki bir iş yerinden gıda, sigara ve bir miktar para çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmanın ardından şüpheliler C.G, E.K, H.P ve S.D gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri

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