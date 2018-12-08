Tekirdağ Çorlu'daki Tren Kazasında Ölenlerin Anısını Fotoğraf Sergisi

Çorlu'daki tren kazasında ölenlerin anısını fotoğraf sergisi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü, tren kazasında, yaşamını yitirenlerin anısına fotoğraf sergisi açıldı.Duygulu anların yaşandığı sergide, ölenlerin yakınları gözyaşları döktü.

Çorlu'da 8 Temmuz günü meydana gelen ve 25 kişinin öldüğü, 240 kişinin de yaralandığı tren kazasında, hayatını kaybedenler anısına Çorlu'daki bir alış veriş merkezinde fotoğraf sergisi açıldı. Serginin açılışına CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ile kazada hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları, kazadan yaralı kurtulanlar ve vatandaşlar katıldı.

Kazada ölenlerin yakınları duygulu anlar yaşarken, bazıları fotoğraflara bakarak gözyaşları döktü. Kazada 13 yaşındaki kızı Bihter Bilgin ile iki kız kardeşini ve 5 aylık yeğeni Beren'i kaybeden Zeliha Bilgin, serginin tüm fotoğraflarını diğer illere götürüp kimleri kaybettiklerini göstermek için yaptıklarını söyledi. Bilgin, "Bu olayla ilgili olarak yayın yasağı getirilmişti. Bizler kimleri kaybettik onları anlatmak için bu sergi düzenledik. Adaletin rayların altında kalmayacağı ve bunun için mücadelemiz sürecektir. Türkiye'de adaletin olduğuna inanmak istiyoruz. Bilirkişi raporunu kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.

Kazada oğlu Oğuz Arda Sel ile eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz, "Sergiyi düzenleme amacımız kazada hayatını kaybedenlerin yakından tanınması. Çünkü herkesin bir birinden kıymetli. Bu ülkenin giden nice güzel canları. Umarım bu tür olaylar bundan sonra kimsenin başına gelmez" dedi. Ölen kızı Bahar'ın fotoğraflarına bakarken gözyaşları döken Nergis Koçman, "Canım kızım seni çok özledim. Yavrum benim senin yokluğuna halen alışamadım, alışamıyorum. Sensiz günlerimiz geçmiyor" dedi.